Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Elif Çakal olayında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul, Sultangazi'de 15 yaşındaki Elif Çakal'ın uçurumdan düşerek hayatını kaybetmişti. İntihar ettiği söylenen genç kızın ölmeden önceki görüntüleri sosyal medyanın gündeminde büyük ses getirdi. Peki Elif Çakal kimdir, nereli? Elif Çakal'ı kim, neden öldürdü?

Elif Çakal olayı nedir?

Geçtiğimiz hafta gündeme gelen Elif Çakal olayında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul, Sultangazi'de 15 yaşındaki Elif Çakal'ın uçurumdan düşerek hayatını kaybetmişti.

ELİF ÇAKAL KİMDİR? Elif Çakal 2008 yılında dünyaya gelmiştir. 15 yaşındaki genç kız ailesi ile birlikte İstanbul'da ikamet ediyor. Geçtiğimiz hafta cumartesi günü Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi'ndeki eski maden ocağındaki uçurumda cansız beden bulundu. Çakal'ın dört arkadaşı intihar ettiğini öne sürerken, ailesi ise hayatı çok sevdiğin ve yükseklik korkusu olduğunu asla intihar etmeyeceğini ifade etti.

ELİF ÇAKAL'I KİM, NEDEN ÖLDÜRDÜ? 26 Haziran 2021 Cumartesi tarihinde İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir uçurumda cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın intihar ettiği söyleniyordu.

Ancak bugün bir kişi tarafından sosyal medyaya sızdırılan o görüntülerde genç kızın ölmeden evvel, yanındaki iki kız arkadaşı tarafından darp edildiği ortaya çıktı. İki genç kız tarafından feci şekilde dövülen Çakal'ın bu görüntüleri düştüğü uçurum kenarında çekildiği ortaya çıktı.