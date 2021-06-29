Elmalı davası nedir? İşte Elmalı davasında 2 çocuğun cinsel istismarı anlattığı resimler!

7 yaşındaki kız çocuğu ile 10 yaşındaki ağabeyinin cinsel istismara uğraması nedeniyle açılan davada şoke eden bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A., Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildi. Kamuoyunda ‘’Elmalı davası’’ olarak bilinen olayda mahkemenin aldığı karara tepki gösterildi. Twitter kullanıcıları, ‘’Elmalı davası’’ etiketiyle binlerce tweet attı.

ELMALI DAVASI NEDİR?

Balıkesir'de savcılığa giden babaanne G.S.'nin ihbarıyla ortaya çıkan olayda, o dönem 6 ve 9 yaşında olan iki çocuğun cinsel istismara uğradığı ileri sürüldü. Eski gelini Merve A. ile kadının erkek arkadaşı Rahmi A.’nın, torunlarına cinsel istismarda bulunduğunu iddia eden babaanne, her iki sanıktan da şikâyetçi oldu.

Kamuoyunda ‘’Elmalı olayı’’ olarak anılmaya başlayan olayda, çocuklar korum altına alındı. Üvey baba ile iki kişinin kendilerine istismarda bulunduğunu anlatan çocukların anlattıkları, adli tıp raporuyla da kanıtlandı.

Savcılık, ana sınıfı öğrencisi G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvurdu. İfadesinde anne ve babasının ayrıldığını açıklayan G.E.G., annesi Merve A.'nın Rahmi A. ile evlendiğini, fakat A., F., M. ve M. ismindeki erkeklerle de ilişkisi olduğunu kaydederek, geçen sene üvey babası Rahmi A. ile isimleri A., F. ve M. olan kişilerin kendisine istismarda bulunduğunu açıklamıştı.

G.E.G.'nin, başından geçen olaylarla alakalı annesi, üvey babası ve dayısı S.'den şikâyetçi olduğunu ve ağabeyiyle kendisine çok acı çektirdiklerini anlattığı öğrenilmişti. G.E.G., anneanne F.G. ile dayısı S. C.G.'nin de kendisini çok dövdüğünü söylemişti.

Savcıya ifade veren ağabey İ.E.G. ise anneannesinin Finike'deki evinde kaldığı 7-8 aylık süreçte oklava ve şarj kablolarıyla dövüldüğünü söylemişti. İ.E.G., üvey baba Rahmi A., M. ve dayısı S.'nin kendisinin özel bölgelerine dokunduğunu söylemişti.

6 yaşındaki küçük kız ile 9 yaşındaki ağabeyi, deftere yaptıkları çizimlerle de olayı anlatmaya çalıştı. Bu çizimler de soruşturma dosyasına dâhil edildi. Soruşturma kapsamında anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Sanıklar, üçüncü duruşmada suçlamaları kabul etmezken, anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A. adli kontrolle serbest bırakıldı. Sanıkların serbest bırakılmasına Twitter’da tepki yağdı.

BAKANLIKTAN, ‘’ELMALI DAVASI’’ AÇIKLAMASI

Antalya’nın Elmalı ilçesinde yaşanan iki kardeşin istismar edilmesi olayı ile ilgili bakanlıktan açıklama yapıldı.

Bakanlık, özetle şu açıklamayı yaptı;

6 Mayıs 2020’de 2 kardeşin istismara uğradığı şüphesinin ardından konu kolluk güçlerine intikal ettirildi. İlk görüşmenin Çocuk İzlem Merkezimizde yapılmasının arkasından çocuklara psikososyal destek verildi.

Yargılamanın başlamasıyla berber bakanlık davaya müdahil oldu. 16 Ekim 2020’de yapılan ilk duruşmada anne ve üvey baba tutuklandı.

5 Ocak 2021’de yapılan 3. duruşmada sanıkların tahliyesine karar verildi, bakanlığın avukatları karara itiraz etti.

5 Mart 2021’de yapılan duruşmada bakanlığın avukatları sanıkların tutuklanması talebinde bulundu.

21 Mayıs 2021’deki duruşmada da bakanlığın avukatları sanıkların tutuklanması talebini yineledi.

Bu travmatik süreçte çocukların ihtiyaç duyduğu sosyal hizmet modelleri ile desteklemeye devam edildi.

Bakanlık, faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocukların üstün yararı gözetilerek bakanlık tarafından yakın takibin sürdürüleceğini belirtti.