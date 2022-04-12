Emekli bayram ikramiyesi kimler alacak 2022? SSK, Bağ-Kur, memur emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek 2022?

Emekli bayram ikramiyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde bulunan konulardan biri. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı sonrası konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor. Emekli bayram ikramiyesi kimler alacak? SSK, Bağ-Kur, memur emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek 2022? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Merakla beklenen Kabine Toplantısı ile konuya ilişkin bilgilere haberimizde yer verdik.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLER ALACAK 2022?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak kabine toplantısı sonrası yeni zamlı Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin açıklanacağı öngörülüyor.

Ramazan Bayramı ikramiyesinin 25-30 Nisan'da hesaplara yatırılması bekleniyor. Öte yandan yeni emekli olan vatandaşların da ikramiyeden yararlanacağı biliniyor.

2022'nin ilk ikramiyesi bu ay verilecek. Ödemelerden dul ve yetimler ile yeni aylık bağlananlar da faydalanabilecek.

Ayrıca SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödeme yapılacak.