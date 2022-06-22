EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR 2022? Kurban bayramı emekli ikramiyesi zamlı mı ödenecek, ne zaman hesaplara yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2022? SSK ve BAĞ KUR emeklilerinin heyecanla beklediği emekli ikramiyeleri tıpkı Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı gelmeden hesaplara yatacak. Bu kapsamda 'Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2022? Kurban bayramı emekli ikramiyesi zamlı mı ödenecek?' sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...