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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR 2022? Kurban bayramı emekli ikramiyesi zamlı mı ödenecek, ne zaman hesaplara yatacak?

22.06.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili detaylar, Kurban Bayramı'nın yaklaşması sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını yatacak olan ikramiyelerle karşılamak isteyen kişiler, internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2022? Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2022? SSK ve BAĞ KUR emeklilerinin heyecanla beklediği emekli ikramiyeleri tıpkı Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı gelmeden hesaplara yatacak. Bu kapsamda 'Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2022? Kurban bayramı emekli ikramiyesi zamlı mı ödenecek?' sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR 2022?

Emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılmasını bekleyen binlerce kişi ikramiyelerin ne kadar yatacağını araştırıyor.
Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda 1100 TL olarak yatırılan bayram ikramiyelerinin, Kurban Bayramı'nda da aynı rakam olarak hesaplara yatırılacağı düşünülüyor.
Bayram ikramiyeleriyle ilgili bir gelişme yaşandıkça haberimizden takip edebilirsiniz.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ZAMLI MI ÖDENECEK?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ZAMLI MI ÖDENECEK?
Bu yılın ilk bayram ikramiyesini Nisan ayının sonunda alan emekliler, şimdi de gözünü ikinci emekli bayram ikramiyesi ödemesine çevirdi.
Temmuz emekliler için ikramiye ve zam ayı olacak. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak.
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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı
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