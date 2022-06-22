EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR 2022? Kurban bayramı emekli ikramiyesi zamlı mı ödenecek, ne zaman hesaplara yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2022? SSK ve BAĞ KUR emeklilerinin heyecanla beklediği emekli ikramiyeleri tıpkı Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı gelmeden hesaplara yatacak. Bu kapsamda 'Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2022? Kurban bayramı emekli ikramiyesi zamlı mı ödenecek?' sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR 2022?
Emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılmasını bekleyen binlerce kişi ikramiyelerin ne kadar yatacağını araştırıyor.
Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda 1100 TL olarak yatırılan bayram ikramiyelerinin, Kurban Bayramı'nda da aynı rakam olarak hesaplara yatırılacağı düşünülüyor.
Bayram ikramiyeleriyle ilgili bir gelişme yaşandıkça haberimizden takip edebilirsiniz.
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ZAMLI MI ÖDENECEK?
Bu yılın ilk bayram ikramiyesini Nisan ayının sonunda alan emekliler, şimdi de gözünü ikinci emekli bayram ikramiyesi ödemesine çevirdi.
Temmuz emekliler için ikramiye ve zam ayı olacak. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak.
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