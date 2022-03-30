Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2022 Emekli Bayram ikramiyesi yatacak ne zaman yatacak? Nisanda mı?

Emekli bayram ikramiyesi günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Dini bayramlarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emekliliere verilen emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda 1.100 TL'ye yükselmişti. Bu kapsamda emekli bayram ikramiyesi kaç TL olacak? Nisanda mı yatacak? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin ayrıntıları siler için derledik.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu yıl, Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak, 4 Mayıs Çarşamba günü sora erecek.

Emekli bayram ikramiyeleri bayram öncesi yatırılıyor. Bu kapsamda emekli bayram ikramiyesi 2 Mayıs Pazartesi gününden önce ödenecek.

2022 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KAÇ TL? Bu sene için yapılan birçok zamma geçen yılın sonunda açıklanan enflasyon oranı baz alınarak karar verilmişti. Emekli bayram ikramiyesi için de aynı formül izleneceği öngörülüyor.

2022 Emekli Bayram ikramiyesi ile ilgili yeni rakam henüz açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili ayrıntılar belirlendiğinde haberimizde yer verilecektir.