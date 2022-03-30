HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2022 Emekli Bayram ikramiyesi yatacak ne zaman yatacak? Nisanda mı?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2022 Emekli Bayram ikramiyesi yatacak ne zaman yatacak? Nisanda mı?

30.03.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? sorusunun cevabı 2 Mayıs Pazartesi ila 4 Mayıs Çarşamba günleri arasında kutlanacak olan Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar tarafından merak edildi. Ödemeler, her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı dolayısı ile 2 kere gerçekleştiriliyor. Peki Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2022 Emekli Bayram ikramiyesi yatacak ne zaman yatacak? Nisanda mı? İşte detaylar...

Emekli bayram ikramiyesi günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Dini bayramlarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emekliliere verilen emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda 1.100 TL'ye yükselmişti. Bu kapsamda emekli bayram ikramiyesi kaç TL olacak? Nisanda mı yatacak? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin ayrıntıları siler için derledik.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu yıl, Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak, 4 Mayıs Çarşamba günü sora erecek.
Emekli bayram ikramiyeleri bayram öncesi yatırılıyor. Bu kapsamda emekli bayram ikramiyesi 2 Mayıs Pazartesi gününden önce ödenecek.

2022 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KAÇ TL?

2022 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KAÇ TL?
Bu sene için yapılan birçok zamma geçen yılın sonunda açıklanan enflasyon oranı baz alınarak karar verilmişti. Emekli bayram ikramiyesi için de aynı formül izleneceği öngörülüyor.
2022 Emekli Bayram ikramiyesi ile ilgili yeni rakam henüz açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili ayrıntılar belirlendiğinde haberimizde yer verilecektir.
Geçtiğimiz hafta konuya ilişkin açıklamada bulunan Prof. Dr. Cem Kılıç şu ifadelere yer vermişti:
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...

Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...

Kuntz'a olay sözler: "Ben böyle bir teknik direktör istemiyorum!"

Kuntz'a olay sözler: "Ben böyle bir teknik direktör istemiyorum!"

‘Hiçbir zaman böyle bir oran görmedik’

‘Hiçbir zaman böyle bir oran görmedik’

Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı: Ben evet demeyeceğim!

Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı: Ben evet demeyeceğim!

Gece yarısı korkunç olay! Eşini ve komşusunu öldürüp intihar etti

Gece yarısı korkunç olay! Eşini ve komşusunu öldürüp intihar etti

Canlı yayında Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı

Canlı yayında Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Kahvaltı önerisi! Her sabah mutlaka bir avuç...

Kahvaltı önerisi! Her sabah mutlaka bir avuç...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Will Smith’in arkadaşından savunma: Asıl nedenini biliyorum

Will Smith’in arkadaşından savunma: Asıl nedenini biliyorum

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.