Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek 2022? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar verilecek?

Emekli bayram ikramiyesi, Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatıyor. Asgari ücret zammının ardından emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu kapsamda Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar verilecek? sorularının yanıtı internette araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK 2022?

Bu yıl, Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak, 4 Mayıs Çarşamba günü sora erecek.

Emekli bayram ikramiyeleri bayram öncesi yatırılıyor. Bu kapsamda emekli bayram ikramiyesi 2 Mayıs Pazartesi gününden önce ödenecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR VERİLECEK? Bu sene için yapılan birçok zamma geçen yılın sonunda açıklanan enflasyon oranı baz alınarak karar verilmişti. Emekli bayram ikramiyesi için de aynı formül izleneceği öngörülüyor.

Kulislerde konuşulanlara göre, yıl sonunda yüzde 36.08 olarak duyurulan enflasyon oranının bayram ikramiyesine yansıması durumunda Bin 100 lira olarak ödenen ek gelir, bin 496,88 TL miktarında ödenebilir. Bu da Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı ikramiyesinin toplamda 2993,76 TL'ye çıkmasını sağlayabilir.