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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek 2022? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar verilecek?

05.03.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli bayram ikramiyesi 2-4 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konulardan biri oldu. Dini bayramlar öncesi hesaplara yatırılan ikramiyelere ilişkin Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar verilecek? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

Emekli bayram ikramiyesi, Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatıyor. Asgari ücret zammının ardından emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu kapsamda Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar verilecek? sorularının yanıtı internette araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK 2022?

Bu yıl, Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak, 4 Mayıs Çarşamba günü sora erecek.
Emekli bayram ikramiyeleri bayram öncesi yatırılıyor. Bu kapsamda emekli bayram ikramiyesi 2 Mayıs Pazartesi gününden önce ödenecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR VERİLECEK?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR VERİLECEK?
Bu sene için yapılan birçok zamma geçen yılın sonunda açıklanan enflasyon oranı baz alınarak karar verilmişti. Emekli bayram ikramiyesi için de aynı formül izleneceği öngörülüyor.
Kulislerde konuşulanlara göre, yıl sonunda yüzde 36.08 olarak duyurulan enflasyon oranının bayram ikramiyesine yansıması durumunda Bin 100 lira olarak ödenen ek gelir, bin 496,88 TL miktarında ödenebilir. Bu da Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı ikramiyesinin toplamda 2993,76 TL'ye çıkmasını sağlayabilir.
Emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz son Kurban Bayramı'nda bin 100 lira olarak hesaplara geçmişti. İkramiyelere zam yapılmazsa Ramazan Ayı'nda da bin 100 lira ikramiye ödenecek.
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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı emekli maaşı
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