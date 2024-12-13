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Emevi Camii'nde namaz, Şam sokaklarında gövde gösterisi! MİT Başkanı Kalın'ın aracında HTŞ lideri Golani ayrıntısı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
13.12.2024 07:59
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Esad rejiminin devrilmesinin ardından MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'a sürpriz bir ziyaret yaptı. Kalın, tarihi Emevi Camiisine giderek namaz kıldı. Kalın'ın yoğun güvenlik önlemleri altında yaptığı ziyarette, önemli bir ayrıntı dikkat çekti. HTŞ lideri Golani'nin, Kalın ile aynı araçta olduğu ve arabayı Golani'nin kullandığı belirtildi. Kalın'ın Şam sokaklarında ilerlediği görüntüler de dikkat çekti. Öte yandan NTV'ye konuşan Golani, Türkiye ile ilgili çarpıcı mesajlar verdi.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi devrildi. 13 yıllık iç savaşın sona ermesinin ardından MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'a yüksek düzeyde ilk ziyareti gerçekleştirdi. İbrahim Kalın, Emevi Camii'nde namaz kaldı. Kalın'ın Şam ziyareti sırasında 'HTŞ lideri Golani' ayrıntısı gündem yarattı.

Şam gibi karışıklık yaşanan bir bölgede MİT Başkanı Kalın'ın aracın ön koltuğunda oturması dikkat çekti. Kalın'ın Suriye'lileri selamladığı fotoğraflarda önemli bir ayrıntı farkedildi.

'ARACI GOLANİ KULLANIYORDU' İDDİASI

'ARACI GOLANİ KULLANIYORDU' İDDİASI

Kalın'ın aracı Emevi Camisine giderken, çevredeki vatandaşlar video çekerek, büyük ilgi gösterdi.

Birçok Suriye'li tekbir getirirken, tezaruhatlarda bulundu. Emevi Camisi'ni inceleyerek namaz kılan Kalın, çıkışta yine Suriyelilerin ilgisiyle karşılaştı.

MİT Başkanı'nın bu önemli ziyaretine Türk güvenlik görevlileri eşlik etti ve sıkı güvenlik önlemi alındı.

HTŞ Lideri Golani,  çatışmalardan sonra Şam'a girişinde ilk iş olarak Emevi Camisine gitmişti. Golani'nin, görüşmelerin sonrasında MİT Başkanı Kalın'a eşlik ettiği ve aracı bizzat kullanarak camiye geldiği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
suriye Şam İbrahim Kalın Muhammed Golani
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