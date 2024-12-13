Emevi Camii'nde namaz, Şam sokaklarında gövde gösterisi! MİT Başkanı Kalın'ın aracında HTŞ lideri Golani ayrıntısı

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi devrildi. 13 yıllık iç savaşın sona ermesinin ardından MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'a yüksek düzeyde ilk ziyareti gerçekleştirdi. İbrahim Kalın, Emevi Camii'nde namaz kaldı. Kalın'ın Şam ziyareti sırasında 'HTŞ lideri Golani' ayrıntısı gündem yarattı.
Şam gibi karışıklık yaşanan bir bölgede MİT Başkanı Kalın'ın aracın ön koltuğunda oturması dikkat çekti. Kalın'ın Suriye'lileri selamladığı fotoğraflarda önemli bir ayrıntı farkedildi.
Kalın'ın aracı Emevi Camisine giderken, çevredeki vatandaşlar video çekerek, büyük ilgi gösterdi.
Birçok Suriye'li tekbir getirirken, tezaruhatlarda bulundu. Emevi Camisi'ni inceleyerek namaz kılan Kalın, çıkışta yine Suriyelilerin ilgisiyle karşılaştı.
MİT Başkanı'nın bu önemli ziyaretine Türk güvenlik görevlileri eşlik etti ve sıkı güvenlik önlemi alındı.
HTŞ Lideri Golani, çatışmalardan sonra Şam'a girişinde ilk iş olarak Emevi Camisine gitmişti. Golani'nin, görüşmelerin sonrasında MİT Başkanı Kalın'a eşlik ettiği ve aracı bizzat kullanarak camiye geldiği belirtildi.