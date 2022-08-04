Emily Black, taraftarları kasıp kavurdu! Ronaldo bile transferinden vazgeçebilir...

Manchester United'ın Teknik Direktörüne destek sosyal medya fenomeni Emily Black'den geldi. Ronaldo'yu takımda düşünmediği için eleştiri oklarının hedefi haline gelen Erik ten Hag'a Emily Black sahip çıktı.

PARA KARŞILIĞINDA FOTOĞRAFLARINI SATIYOR

Para karşılığında özel fotoğraflarını satan Emily Black, sezon sonunda kadar Manchester United'ı destekleyeceğini ifade etti. Yaklaşık 500 bin abonesi olan 21 yaşındaki Emily Black, Manchester United taraftarı için takımın formasıyla birlikte poz verdi.

"RONALDO TAKIMDA KALIR"

Manchester United taraftarı Emily Black'in bu açıklamalarının ardından Ronaldo transferi üstünden esprili paylaşımlar yapmaya başladı. Taraftarlar, "Emily Black sonrası Ronaldo takımda kalır. Bu kadar güzel bir kadını kimse kaybetmek istemez" şeklinde yorumlarda bulundu.