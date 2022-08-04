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  4. Emily Black, taraftarları kasıp kavurdu! Ronaldo bile transferinden vazgeçebilir...

Emily Black, taraftarları kasıp kavurdu! Ronaldo bile transferinden vazgeçebilir...

04.08.2022 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United'da gündem Ronaldo'nun transferine çevrilmişken, İngiltere'de ünlü olan sosyal medya yıldızı Emily Black'in açıklamaları herkesin odağını değiştirdi. Sezon sonuna kadar Manchester United'ı destekleyeceğini açıklayan Emily Black üstünden Cristiano Ronaldo için espriler yapıldı.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Manchester United'ın Teknik Direktörüne destek sosyal medya fenomeni Emily Black'den geldi. Ronaldo'yu takımda düşünmediği için eleştiri oklarının hedefi haline gelen Erik ten Hag'a Emily Black sahip çıktı.

PARA KARŞILIĞINDA FOTOĞRAFLARINI SATIYOR

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Para karşılığında özel fotoğraflarını satan Emily Black, sezon sonunda kadar Manchester United'ı destekleyeceğini ifade etti. Yaklaşık 500 bin abonesi olan 21 yaşındaki Emily Black, Manchester United taraftarı için takımın formasıyla birlikte poz verdi.

"RONALDO TAKIMDA KALIR"

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Manchester United taraftarı Emily Black'in bu açıklamalarının ardından Ronaldo transferi üstünden esprili paylaşımlar yapmaya başladı. Taraftarlar, "Emily Black sonrası Ronaldo takımda kalır. Bu kadar güzel bir kadını kimse kaybetmek istemez" şeklinde yorumlarda bulundu.

EMILY BLACK FOTOĞRAFLAROI

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United OnlyFans
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