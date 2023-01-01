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Emre Belözoğlu üstünü çizdi! İtalyalardan çok konuşulacak transfer iddiası... 'Beşiktaş ve Galatasaray istiyor'

01.01.2023 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 12 Ocak tarihinde başlayacak ara transfer dönemi önce çalışmalar hız kazanırken, şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Beşiktaş ve Galatasaray için İtalya'dan çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Buna göre, iki ekip Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Medipol Başakşehir'in golcü oyuncusu için devrede. İşte detaylar...

Stefano Okaka

Stefano Okaka

İTA İtalya
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Medipol Başakşehir
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, 16 haftanın sonuna gelinmiş durumda. Geride kalan 16 haftada Galatasaray topladığı 33 puanla zirvedeki yerini korurken, onu 32 puanla Fenerbahçe, 30 puanla Başakşehir takip ediyor. Bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Beşiktaş 26 puanla 5. sırada yer alırken, son şampiyon Trabzonspor ise Beşiktaş ile aynı punla 6. sırada lig yarışını sürdürüyor.

Süper Lig'de 12 Ocak tarihinde başlayacak olan ara transfer dönemi öncesi kulüpler çalışmalarını hızlandırırken, Beşiktaş ve Galatasaray için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

GÜNEŞ TRANSFER İSTİYOR 

GÜNEŞ TRANSFER İSTİYOR 

Şenol Güneş'in takımın başına gelmesiyle iyi bir hava yakalayan Beşiktaş'ta, tecrübeli hoca ara transferde kadroda revizyona gitmeye hazırlanırken, özellikle hücum takviyesine kesin gözüyle bakılıyor.

WEGHORST DÖNEBİLİR 

WEGHORST DÖNEBİLİR 

Son günlerde Siyah-Beyazlılar'da kiralık olarak forma giyen Wout Weghorst'un Burnley'ye geri dönüşü için iddialar ortaya atılırken, Burnley Menajeri Vincent Kompany şu an için oyuncuyu geri çağırma gibi bir düşünceleri olmadığını belirtse de Beşiktaş'ın transferi kalıcı hale getirecek opsiyonu kullanıp kullanmayacağı netleşmiş değil.

Beşiktaş'ın Weghorst'un bonservisini alması için Burnley'ye 10 milyon Euro'luk bir ödeme yapması gerekiyor. Bu yüksek tutar konusunda henüz net bir hareket planı belirlemeyen Siyah-Beyazlılar, forvet hattı için opsiyonlarını da hazırlıyor.

GALATASARAY'DA HÜCUM TAKVİYESİ 

GALATASARAY'DA HÜCUM TAKVİYESİ 

Galatasaray'da için de ara transferde Beşiktaş'a benzer bir senaryo söz konusu. Kiralık olarak kadroya katılan Seferovic'in takımdan gönderilmesi beklenirken, hücum hattına bir takviye yapılması bekleniyor.

HEDEF: OKAKA! 

HEDEF: OKAKA! 

Ligin iki dev kulübünde yaşanan bu gelişmeler sonrası İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. TuttoMercato'nun haberine göre; Beşiktaş ve Galatasaray Başakşehir forması giyen Stefano Okaka'nın peşinde.

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