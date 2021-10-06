Emret Komutanım'ın sarışın Suzi'sini bir de şimdi görün! Bikinili pozlarıyla şaşı etti

2005-2008 yılları arasında yayınlanan Emret Komutanım dizisinde 'Suzan' karakterini canlandıran Damla Debre, sosyal medya paylaşımlarıyla büyük beğeni topluyor.
İŞTE DAMLA DEBRE'NİN INSTAGRAM PAYLAŞIMLARI:
Sektöre birçok oyuncu kazandıran Emret Komutanım dizisinin güzel oyuncularından Damla Debre, uzun zamandır ekranlarda görünmüyordu.
Sosyal medyada epey aktif olan 34 yaşındaki oyuncunun, Instagram'da yaklaşık 50 bin takipçisi bulunuyor.
Sarışın güzel, hayatına dair kareleri sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.
Mersin doğumlu güzel, Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Moda Tasarımı okudu.
Oyunculuğa merak salan Damla Debre, Emret Komutanım dizisine albayın kızı rolüyle dahil olmuştu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum