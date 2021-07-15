HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. En anlamlı 15 Temmuz mesajları! Duygusal, resimli 15 Temmuz mesajları şehitlerimizi hatırlatıyor!

En anlamlı 15 Temmuz mesajları! Duygusal, resimli 15 Temmuz mesajları şehitlerimizi hatırlatıyor!

15.07.2021 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişiminin beşinci yıldönümünde 15 Temmuz sözleri ve mesajları vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Vatandaşların sokaklara çıkarak darbenin bastırılmasında önemli rol oynadığı bu hain girişimde hayatını kaybeden şehitler de anılıyor. Peki en anlamlı 15 Temmuz mesajları neler? İşte duygusal, resimli 15 Temmuz mesajları...

Bugün beşinci yıldönümünde 15 Temmuz sözleri ve mesajları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak yazılan darbe girişimi gününde halk sokaklara çıkmış ve darbenin bastırılmasında büyük bir rol oynamıştı. Peki şehitler ve bu kararlı duruşla ilgili en anlamlı 15 Temmuz mesajları neler?

En anlamlı 15 Temmuz mesajları!

-15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletin zaferidir! -Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! -Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler Ölmez vatan bölünmez.
-Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir. -En büyük zaferimiz hiç düşmemek değiI, her düştüğümüzde kaIkabiImektir.
-Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.
-15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletin zaferidir! -Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim...
- Hain 15 Temmuz darbe girişiminde ölen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim. Kahraman Türk Milletinin 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü kutlu olsun.15 Temmuz alçak darbe girişimini unutmayacağız, her yıl demokrasi ve birlik günü olarak kutlayacağız.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

En Çok Okunan Haberler

Sadakatsiz'in Derin'i eteğiyle göğüslerini kapatarak poz verdi

Sadakatsiz'in Derin'i eteğiyle göğüslerini kapatarak poz verdi

Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks evi! İçinde yok yok...

Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks evi! İçinde yok yok...

Ünlü ismin korkunç ölümü! Uçurumdan düştü

Ünlü ismin korkunç ölümü! Uçurumdan düştü

Biri Kadir'e evli olduğunu söylesin

Biri Kadir'e evli olduğunu söylesin

Son Dakika! Ahmet Kural'a 1 yıl 4 ay 20 gün hapis

Son Dakika! Ahmet Kural'a 1 yıl 4 ay 20 gün hapis

Pişirme, fırınlama derdi yok! Bu tarifi çok seveceksiniz

Pişirme, fırınlama derdi yok! Bu tarifi çok seveceksiniz

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Hepsi kaybolmuştu! Derede dolar arıyorlar

Hepsi kaybolmuştu! Derede dolar arıyorlar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meteoroloji'den haritalı uyarı! 50 dereceyi aşacak

Meteoroloji'den haritalı uyarı! 50 dereceyi aşacak

Polemik büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Vallahi de billahi de satacağım

Polemik büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Vallahi de billahi de satacağım

Hakkari'de silahlı saldırı! İl Emniyet Müdür Yardımcısı şehit oldu

Hakkari'de silahlı saldırı! İl Emniyet Müdür Yardımcısı şehit oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.