En anlamlı 15 Temmuz mesajları! Duygusal, resimli 15 Temmuz mesajları şehitlerimizi hatırlatıyor!

Bugün beşinci yıldönümünde 15 Temmuz sözleri ve mesajları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak yazılan darbe girişimi gününde halk sokaklara çıkmış ve darbenin bastırılmasında büyük bir rol oynamıştı. Peki şehitler ve bu kararlı duruşla ilgili en anlamlı 15 Temmuz mesajları neler?

En anlamlı 15 Temmuz mesajları!

-15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletin zaferidir! -Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! -Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler Ölmez vatan bölünmez.

-Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir. -En büyük zaferimiz hiç düşmemek değiI, her düştüğümüzde kaIkabiImektir.

-Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

-15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletin zaferidir! -Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim...