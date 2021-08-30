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En anlamlı ve en duygusal 30 Ağustos mesajları ve sözleri! 30 Ağustos Zafer Bayramı için anlamlı paylaşımlar...

30.08.2021 01:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk milletinin en büyük zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözleri merak ediliyor. Atatürk’ün sözleri ile beraber bu sene de en anlamlı ve en duygusal 30 Ağustos mesajları paylaşılmak üzere araştırılıyor. Peki sosyal medyada ve sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en anlamlı ve en duygusal 30 Ağustos mesajları ve sözleri neler? İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı için anlamlı paylaşımlar...

Büyük Taarruz'daki zafer ile beraber kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı bu sene Pazartesi gününe denk geliyor. Vatandaşlar Türk milletinin en büyük zaferlerinden olan 30 Ağustos Zafer Bayramı için anlamlı sözleri araştırıyor. Peki en duygusal 30 Ağustos mesajları ve sözleri neler?

EN GÜZEL 30 AĞUSTOS MESAJLARI VE SÖZLERİ...

Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. Büyük şeyleri büyük milletler yapar.
İstiklal mücadelemizde vatanımızı sonuna kadar savunan tüm ecdada şükranlarımı sunuyor, başkomutan Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun!
Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun!
Gençler! Geleceğe güvenimizi güçlendiren ve sürdüren sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz eğitimle, bilgi ile; insanlıkta üstünlüğün, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni kuşak! Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz…
-Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. -Türk Milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı varolmalarının yegane koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı Mustafa Kemal Atatürk

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