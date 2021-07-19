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En değişik Kurban Bayramı mesajları! Farklı, resimli, bayram tebrik mesajları!

19.07.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Temmuz Kurban Bayramı'nın ilk gününe sayılı saatler kaldı. Kurban Bayramı kutlamaları 23 Temmuz'da son bulacak. Yakınlarınıza Whatsapp, Twitter, Facebook gibi sosyal medya üzerinden gönderebileceğiniz en farklı Kurban Bayramı mesajlarını haberimizde derledik. İşte farklı, resimli, bayram tebrik mesajları!

Kurban Bayramı kutlamaları 20 Temmuz 2021 Salı başlayacak, 23 Temmuz Cuma son bulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı tatilinin 26 Temmuz'da biteceğini açıkladı. Kurban Bayramında sevdiklerinize gönderebileceğiniz en değişik Kurban Bayramı mesajlarına haberimizde yer verdik. İşte farklı, resimli, bayram tebrik mesajları!

En değişik Kurban Bayramı mesajları

* Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Kurban Bayramınız mübarek olsun! * Gönüller bir olsun bu mübarek ayda düşüncelerimiz hem fikir olsun Allah’ın yolunda, hayırlara vesile olsun bu mutlu gün tüm Müslümanlara Kurban Bayramı’nız mübarek olsun canım dostlarıma.
* Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. * Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun..
* Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, Kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, bayramınız kutlu olsun. * Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Nice Ramazan Bayramlarına...
* Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Ramazan Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Kurban Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun! * Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Bayramınız Kutlu olsun…
* Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlı günlere haberci olmasını temenni ederim. * Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun.. İyi niyetle başladığımız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun… Kurban Bayramınız mübarek olsun.
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