En değişik Mevlid Kandili mesajları! İşte Kur'an-ı Kerim resimli Mevlid Kandili mesajları!

Hz. Muhammed'in doğum günü olarak kabul edilen Mevlid Kandili İslam alemi tarafından her yıl kutlanır. Mevlid Kandili'nde bol bol ibadet edilir. En güzel, değişik kandil mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Kur'an-ı Kerim resimli Mevlid Kandili mesajları!

KUR'AN-I KERİM RESİMLİ MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

* Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmenizi dileriz. * Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, iyi kandiller dilerim.

* Dua ve ibadetlerinizin kabul olması dileğiyle.. Mevlid Kandiliniz mübarek Olsun * Mübarek günler vardır , beraberce kutlamak için . Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

* Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun. * Yakınlık ne mekânda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır kandiliniz mübarek olsun.

* Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun. * Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kandiliniz kutlu olsun. İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.