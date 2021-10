En değişik Mevlid Kandili mesajları! İşte Kur'an-ı Kerim resimli Mevlid Kandili mesajları!

Hz. Muhammed'in doğum günü olarak kabul edilen Mevlid Kandili İslam alemi tarafından her yıl kutlanır. Mevlid Kandili'nde bol bol ibadet edilir. En güzel, değişik kandil mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Kur'an-ı Kerim resimli Mevlid Kandili mesajları!

* Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmenizi dileriz. * Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, iyi kandiller dilerim.