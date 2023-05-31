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  4. En güçlü D vitamini kaynağı! Diyabete ve tehlikeli hastalıklara karşı savaş açıyor

En güçlü D vitamini kaynağı! Diyabete ve tehlikeli hastalıklara karşı savaş açıyor

31.05.2023 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

D vitamini kemiklerin sağlığı için oldukça önemlidir. Daha güçlü ve dirençli olmayı sağlayan D vitamininin eksikliği çeşitli sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Yüksek D vitamini içeren besinler arasında yer alan sıklıkla tüketmediğimiz bir gıdanın saymakla bitmeyen faydaları bulunur.

D vitamini eksikliği yaşam kalitesinin düşmesine neden olarak vücut ağrısı, halsizlik, yürüme güçlüğü, kemik ağrısı, güçsüzlük, saç dökülmesi, baş ağrısı, depresyon, değişken ruh hali, uykusuzluk, gözaltı morlukları, aşırı terleme, kilo vermede güçlük çekme, sürekli üşüme gibi sağlık sorunlarına neden olur. Güneş ışığından alınan D vitamininin dışında çeşitli gıdalar da D vitamini için faydaları sonuçlar sağlayabilir.

Besin değeri oldukça yüksek olan zengin protein ve D vitamini kaynağı olarak görülen soya fasulyesi yeteri kadar tüketilmemektedir. Ancak soya fasulyesinin faydaları vücut için oldukça önem taşımaktadır.

SOYA FASULYESİ FAYDALARI

DİYABETTEN KORUR

DİYABETTEN KORUR
İyi bir lif ve protein kaynağı olarak sağlıklı kilo almayı destekleyen besin, yüksek yağ oranına rağmen kolesterol içermeyerek diyabetten korur.

KANSER TEDAVİSİNDE KULLANILIR

KANSER TEDAVİSİNDE KULLANILIR
İçeriğindeki antioksidanlar ile serbest radikalleri etkisiz kılan besin, kanserin başlama sürecini yavaşlatır ve kanser tedavi sürecinde kullanımı faydalı bir besindir.

UYKU KALİTESİNİ ARTIRIR

UYKU KALİTESİNİ ARTIRIR
Metabolizmayı düzenleyerek uyku sorunlarına iyi geldiği bilinen soya fasulyesi, yüksek oranda magnezyum içererek uyku kalitesini arttırır ve verimli bir şekilde dinlemeyi sağlar.

KABIZLIĞI GİDERİR

KABIZLIĞI GİDERİR
Lif kaynağı olarak sindirimi hızlandıran besin, kabızlık gibi durumlara karşı doğal bir ilaçtır. Sindirim sistemini rahatlatarak huzursuz bağırsaklara iyi gelir ve vücut dengesini korumayı sağlar.

KIRIŞIKLIKLARI ÖNLER

KIRIŞIKLIKLARI ÖNLER
Cilt lekelerinden kırışıklara kadar birçok cilt sorununu çözmeye yardımcı olur ve soya fasulyesi yağı, cilde sürülerek lekeleri ve kırışıklıkları önlemeye yardımcı olur.
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diyabet D vitamini hastalık fayda faydaları soya fasulyesi

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