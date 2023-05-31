En güçlü D vitamini kaynağı! Diyabete ve tehlikeli hastalıklara karşı savaş açıyor

D vitamini eksikliği yaşam kalitesinin düşmesine neden olarak vücut ağrısı, halsizlik, yürüme güçlüğü, kemik ağrısı, güçsüzlük, saç dökülmesi, baş ağrısı, depresyon, değişken ruh hali, uykusuzluk, gözaltı morlukları, aşırı terleme, kilo vermede güçlük çekme, sürekli üşüme gibi sağlık sorunlarına neden olur. Güneş ışığından alınan D vitamininin dışında çeşitli gıdalar da D vitamini için faydaları sonuçlar sağlayabilir.

Besin değeri oldukça yüksek olan zengin protein ve D vitamini kaynağı olarak görülen soya fasulyesi yeteri kadar tüketilmemektedir. Ancak soya fasulyesinin faydaları vücut için oldukça önem taşımaktadır.