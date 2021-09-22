En güzel 2021 sonbahar sözleri ve mesajları! Resimli, anlamlı, duygusal sonbahar sözleri ve mesajları...

Sonbaharı gelişiyle beraber sonbahar sözleri gün içinde çokça araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar WhatsApp üzerinden yakınlarına Sonbahar sözleri paylaşmak isterken, kimi vatandaş ise sosyal medya hesapları Instagram, Twitter, Facebook üzerinden Sonbahar sözleri ve mesajları paylaşmak istiyor.

EN GÜZEL SONBAHAR MESAJLARI VE SÖZLERİ...

Ve bir sonbahar daha geçiyor ömrümüzden. Gitme, sonbahar oluyorum, sonrası hiç. Sonbahar yılın son sevgi dolu gülümsemesidir. Fani ömür biter, bir uzun sonbahar olur. Sonbaharda gelen rüzgarlar sevgiyi bize getirir. Sonbahar rüzgârı bizi yeniliklere götürür. Soğuğun iliğimize işlemesi ile keyfimiz yerine gelir.

Bir ölüm vefalı, bir de sonbahar. Serinlik her zaman insana sevmesini öğretir. Her sonbahar bir gözyaşı ile başlar.

Eylül bir ay değil, bir aylık ayrı bir mevsim. Her gönül insanı yemiştir, ömründe birkaç kez, Eylül‘ün tokadını. “Yapraklar ne güzel yaşlanıyor. Son günlerinde ne kadar ışık ve renk dolu. ” – John Burrows “Sonbahar zamansız bir son kadar neşeli ve tatlı.” Rémy de Gourmon

“Sonbaharın doğadan çok ruhun mevsimi olduğuna dikkat edin.” Friedrich Nietzsche Sonbahar, her yaprağın bir çiçek olduğu ikinci bahardır. “ – Albert Camus