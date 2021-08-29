En güzel 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları! İşte 30 Ağustos Atatürk’lü mesajlar!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığındaki Büyük Taarruz 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da zaferle sona erdi ve işgalci güçler etkisiz hale getirildi. Resmi ve ulusal bayramımız olan 30 Ağustos her sene Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanıyor, uğruna okullarda gösteriler düzenleniyor. İşte 30 Ağustos Atatürk’lü mesajlar!

30 AĞUSTOS MESAJLARI!

* Kahraman atalarımızdan aldığımız güçle, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş uygarlık yolunda kararlı bir şekilde ilerlemek ve ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak için birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışacağız. * Ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandıran, bu bayrağın altında özgürce yaşamamıza sebep olan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizden Allah razı olsun, mekanları cennet, ruhları şâd olsun. Zafer Bayramımız kutlu olsun.

* Zafer elbette başaracağım diyenin ve başaracağına inananlarındır. Bu güzel memleketimizde zaferi hak eden Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. * İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan ve ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum.

* Ulusumuzun milli mücadele sürecindeki en büyük adımı; büyük taarruz zaferinin yıldönümünde, Mustafa Kemal Atatürk ve ordumuzun elde ettiği zaferi bir kez daha gururla kutluyoruz. * Tarihin altın sayfalarındaki yerini alan ve bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol gösteren Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin, ordusu ile birlikte yüce Atatürk'ün önderliğinde yazdığı kahramanlık destanıdır.

* 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Türkiye Bayrağı Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere Vatanları uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. * Özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın zaferi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.