En güzel 30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri ve sözleri! İşte 2, 3, 4 kıtalık şiirler...

30 AĞUSTOS

* Her yıl bugün olur, Otuz Ağustos * İçime bir ordu havası dolar. * Başlar dimdik, gözler çelik, yüzler pos, * Bayrak imil imil, geçer ordular... * Geçer tunç adımlar demir göğüsler, * Geçer Mehmetçikler, geçer subaylar, * Hepsinin alnında zaferden süsler. * Geçer hayalimde bir bir alaylar. * Geçer toplar, geçer atlar, yağız, al, * Geçer dağlar, geçer yollar, şehirler... * Yangınlar üstünde ince bir hilal!.. * Yaralılar düşe kalka geçerler. * Çılgın bir istekle bu şan akını * Afyon'dan, İzmir'e kaçlar çağıldar. * Unutmuş at gemi, kılıçlar kını, * Can canı unutmuş zafere kadar. * Ne var bu dünyada sana yakışan, * Alnında bir zafer sabahı kadar; * Sen Mehmetçik, söyle büyük kahraman, * Sana zafer kadar yakışan ne var? * Her yıl bugün olur, Otuz Ağustos, * İçime bir zafer havası dolar. * Başlar dimdik, gözler çelik, yüzler pos, * Bayrak imil imil, geçer ordular... Ahmet Kutsi Tecer