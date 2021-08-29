En güzel 30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri ve sözleri! İşte Türk Bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk resimleri!

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sona eren Büyük Taarruz'u anmak için her sene kutlama yapılıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı anmak için en güzel şiirleri ve sözleri haberimizden bulabilirsiniz. İşte Türk Bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk resimleri!

30 AĞUSTOS MESAJLARI VE SÖZLERİ!

* Ulusumuzun milli mücadele sürecindeki en büyük adımı; büyük taarruz zaferinin yıldönümünde, Mustafa Kemal Atatürk ve ordumuzun elde ettiği zaferi bir kez daha gururla kutluyoruz. * Türk tarihi zaferlerle doludur. Ama 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan Dumlupınar Savaşı, Türk ulusunun yeniden dirilişidir. Zafer Bayramınız Kutlu Olsun.

* 30 Ağustos Zaferi milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bağımsızlık meşalesinin ebediyen yanacağı bir zaferdir. Bu güzel Zafer Bayramınız kutlu olsun. Özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın zaferi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. * 30 Ağustos 1922’de kazanılan büyük zafer, şanlı milletimizin eşsiz destanlarından biri olarak tarihteki yerini almıştır. Gazi Mustafa Kemal’in önderliğinde kazanılan ve kurtuluş savaşımızın başarıya ulaşmasında en önemli etken olan bu büyük zaferin ardında milletimizin istiklal ve hürriyet aşkı ile kahraman ordumuzun cesaret ve fedakarlığı vardır.

* 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Bu toprakları hangi şartlarda, nasıl kazandığımızın bilincinde olduğumuz sürece bize her gün zafer bayramı. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. * Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

* Zafer elbette başaracağım diyenin ve başaracağına inananlarındır. Bu güzel memleketimizde zaferi hak eden Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. * Bu yıl da bizlere bu büyük zaferi armağan eden Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum. Tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.