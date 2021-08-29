HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. En güzel 30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri ve sözleri! İşte Türk Bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk resimleri!

En güzel 30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri ve sözleri! İşte Türk Bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk resimleri!

29.08.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde coşkuyla kutlanıyor. Resmi ve ulusal bayramımız olan 30 Ağustos Zafer Bayramı için en güzel şiirleri ve mesajları haberimizde derledik. 30 Ağustos 1922'de Büyük Taarruz başarı ile sonuçlandı. Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Dumlupınar'da gerçekleşen zaferin sonucunda yurt, düşman işgalinden arındırıldı. İşte Türk Bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk resimleri!

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sona eren Büyük Taarruz'u anmak için her sene kutlama yapılıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı anmak için en güzel şiirleri ve sözleri haberimizden bulabilirsiniz. İşte Türk Bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk resimleri!

30 AĞUSTOS MESAJLARI VE SÖZLERİ!

* Ulusumuzun milli mücadele sürecindeki en büyük adımı; büyük taarruz zaferinin yıldönümünde, Mustafa Kemal Atatürk ve ordumuzun elde ettiği zaferi bir kez daha gururla kutluyoruz. * Türk tarihi zaferlerle doludur. Ama 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan Dumlupınar Savaşı, Türk ulusunun yeniden dirilişidir. Zafer Bayramınız Kutlu Olsun.
* 30 Ağustos Zaferi milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bağımsızlık meşalesinin ebediyen yanacağı bir zaferdir. Bu güzel Zafer Bayramınız kutlu olsun. Özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın zaferi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. * 30 Ağustos 1922’de kazanılan büyük zafer, şanlı milletimizin eşsiz destanlarından biri olarak tarihteki yerini almıştır. Gazi Mustafa Kemal’in önderliğinde kazanılan ve kurtuluş savaşımızın başarıya ulaşmasında en önemli etken olan bu büyük zaferin ardında milletimizin istiklal ve hürriyet aşkı ile kahraman ordumuzun cesaret ve fedakarlığı vardır.
* 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Bu toprakları hangi şartlarda, nasıl kazandığımızın bilincinde olduğumuz sürece bize her gün zafer bayramı. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. * Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.
* Zafer elbette başaracağım diyenin ve başaracağına inananlarındır. Bu güzel memleketimizde zaferi hak eden Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. * Bu yıl da bizlere bu büyük zaferi armağan eden Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum. Tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

30 AĞUSTOS ŞİİRLERİ

30 AĞUSTOS ŞİİRLERİ
BU GÜN AĞUSTOS'UN OTUZU Bu gün Ağustosun otuzu Yüreklerde yanar ince bir sızı İmanlı göğüsler hep durdurmuştur arsızı Türk yurdunu çiğnetmedi kahraman Türk Ordusu Bu gün Ağustosun otuzu Afyon'a sorun bizi İzmir iyi bilir o eşsiz lideri Bu gün Türk'ün en büyük zaferi Mustafa HAYIRLI
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara Mustafa Kemal Atatürk

En Çok Okunan Haberler

14 yaşındaki çocuk ailesini katletmişti! İfadesi ortaya çıktı, çarpıcı iddia

14 yaşındaki çocuk ailesini katletmişti! İfadesi ortaya çıktı, çarpıcı iddia

12 yaşında servet sahibi oldu

12 yaşında servet sahibi oldu

Hepsi aynı anda cinsel ilişkiye girdi!

Hepsi aynı anda cinsel ilişkiye girdi!

Neredeyse çıplak denize girdi! Plajda sevgilisinin...

Neredeyse çıplak denize girdi! Plajda sevgilisinin...

İstanbul'dan Türkiye'yi saran ağ! "Polis hiçbir şey yapamıyor"

İstanbul'dan Türkiye'yi saran ağ! "Polis hiçbir şey yapamıyor"

Kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde yere yığıldı

Kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde yere yığıldı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Büyük acı! 3 gün içinde 3'ü de öldü

Büyük acı! 3 gün içinde 3'ü de öldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Apple'ın açığını bulmuştu, servet sahibi oluyor

Apple'ın açığını bulmuştu, servet sahibi oluyor

Bu haber hiç hoşunuza gitmeyecek! Yenileri geliyor

Bu haber hiç hoşunuza gitmeyecek! Yenileri geliyor

Erdoğan, Taliban'ın Türkiye'ye teklifini açıkladı

Erdoğan, Taliban'ın Türkiye'ye teklifini açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.