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  4. En güzel, acıklı, şehit Eren Bülbül ile ilgili mesajlar ve sözler! İşte iyi ki varsın Eren mesajları

En güzel, acıklı, şehit Eren Bülbül ile ilgili mesajlar ve sözler! İşte iyi ki varsın Eren mesajları

10.08.2021 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Eren Bülbül 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucunda henüz 15 yaşındayken hayatını kaybetti. Eren Bülbül sosyal medyada "Biri de çıkıp demiyor ki: Eren iyi ki varsın" diye yazmıştı. Bülbül'ün ölümünden sonra o sözler gündem olmuştu. Bülbül'ün ölüm yıldönümünde herkes "İyi ki varsın Eren" yazdı.

15 yaşında şehit olan Eren Bülbül'ün yarın ölüm yıldönümü. Eren Bülbül PKK'lı teröristlerin yerini jandarmaya gösterirken 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristler tarafından şehit edildi. Bülbül'ün ölüm yıldönümünde "İyi ki varsın Eren" mesajları gönderildi. İşte şehit Eren Bülbül ile ilgili mesajlar...

"İYİ Kİ VARSIN EREN" MESAJLARI

* Türk Milletinin gözbebeği #ErenBülbül...4 yıl önce bugün "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" diye yazmıştı! Ne seni unuturuz, ne de o kocaman yüreğini... Ruhun şad olsun yiğidim! * Bu aziz memlekette kahraman bitmez. Şehit Eren Bülbül kardeşim sen toprağa değil, kalbimize gömüldün. İyi ki varsın Eren.
* Karadenizin aslanı, ülkeme ad olmuş evlât; #ErenBülbül Ömrün tüm yiğitlerde can bulacak inşallah Maçka'nın delikanlı vatan sevdalısı... Ruhun şâd olsun. Eren İyi ki Varsın * Erenler çok cesur olur, iyi ki varsın Eren.
* Ey cennet yurdunun en taze gülü... Yedi kat göklere Eren Bülbül'ü... * Çınlasın gökyüzü, Karadeniz ağlasın, Yıldızsın, aysın, EREN İYİ Kİ VARSIN... #ErenİyikiVarsın #ErenBülbül
* Bayrağa can v"EREN"ler... İyi ki varsınız * Tarih 24 Haziran 2017. Şehit #ErenBülbül bundan tam dört yıl önce Facebook hesabına, “Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın” diye yazmıştı... Bugün sesimiz çıktığı kadar bağırıyoruz: "#iyikivarsınEren!"
* Gök gözlü çocuk, iyi ki carsın.. #ErenBülbül * 24 Haziran'da 'Biri de çıkıp demiyor ki: Eren iyi ki varsın' paylaşımı yapmıştı Şehit Eren Bülbül. Unutmadık seni... Eren iyi ki varsın...
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şehit

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