En güzel, acıklı, şehit Eren Bülbül ile ilgili mesajlar ve sözler! İşte iyi ki varsın Eren mesajları

15 yaşında şehit olan Eren Bülbül'ün yarın ölüm yıldönümü. Eren Bülbül PKK'lı teröristlerin yerini jandarmaya gösterirken 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristler tarafından şehit edildi. Bülbül'ün ölüm yıldönümünde "İyi ki varsın Eren" mesajları gönderildi. İşte şehit Eren Bülbül ile ilgili mesajlar...

"İYİ Kİ VARSIN EREN" MESAJLARI

* Türk Milletinin gözbebeği #ErenBülbül...4 yıl önce bugün "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" diye yazmıştı! Ne seni unuturuz, ne de o kocaman yüreğini... Ruhun şad olsun yiğidim! * Bu aziz memlekette kahraman bitmez. Şehit Eren Bülbül kardeşim sen toprağa değil, kalbimize gömüldün. İyi ki varsın Eren.

* Karadenizin aslanı, ülkeme ad olmuş evlât; #ErenBülbül Ömrün tüm yiğitlerde can bulacak inşallah Maçka'nın delikanlı vatan sevdalısı... Ruhun şâd olsun. Eren İyi ki Varsın * Erenler çok cesur olur, iyi ki varsın Eren.

* Ey cennet yurdunun en taze gülü... Yedi kat göklere Eren Bülbül'ü... * Çınlasın gökyüzü, Karadeniz ağlasın, Yıldızsın, aysın, EREN İYİ Kİ VARSIN... #ErenİyikiVarsın #ErenBülbül

* Bayrağa can v"EREN"ler... İyi ki varsınız * Tarih 24 Haziran 2017. Şehit #ErenBülbül bundan tam dört yıl önce Facebook hesabına, “Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın” diye yazmıştı... Bugün sesimiz çıktığı kadar bağırıyoruz: "#iyikivarsınEren!"