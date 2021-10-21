'En güzel büyükelçi' Poklonskaya’dan diplomatik üniformalı ilk fotoğraf

Paylaşımın altındaki yorumlarda birçok kişi Poklonskaya’ya yeni görevinde başarılar dilerken, bazıları “En güzel büyükelçi” yorumunu yaptı.

Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Poklonskaya'yı Yeşil Burun Adaları’na büyükelçisi olarak atamıştı.

Atamasıyla ilgili konuşan Poklonskaya, büyükelçi olarak atanmış olmaktan memnun olduğunu, Dışişleri Bakanlığı ve ona bağlı Diplomasi Akademisi’ndeki staj ve kursları tamamladığını söyledi.