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  4. 'En güzel büyükelçi' Poklonskaya’dan diplomatik üniformalı ilk fotoğraf

'En güzel büyükelçi' Poklonskaya’dan diplomatik üniformalı ilk fotoğraf

21.10.2021 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Yeşil Burun Adaları Büyükelçisi Natalya Poklonskaya, sosyal medya hesabından ilk diplomatik üniformalı fotoğrafını yayınladı. Dünyanın en güzel büyükelçisi olarak gösterilen Poklonskaya'nın paylaşımı büyük beğeni topladı.

Rusya'nın Yeşil Burun Adaları Büyükelçisi olarak atanan Natalya Poklonskaya, diplomatik üniformalı ilk fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

"EN GÜZEL BÜYÜKELÇİ"

Paylaşımın altındaki yorumlarda birçok kişi Poklonskaya’ya yeni görevinde başarılar dilerken, bazıları “En güzel büyükelçi” yorumunu yaptı.

'KIRIM BAHARI'NDA ÖNEMLİ ROL ÜSTLENMİŞTİ

Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Poklonskaya'yı Yeşil Burun Adaları’na büyükelçisi olarak atamıştı.
Atamasıyla ilgili konuşan Poklonskaya, büyükelçi olarak atanmış olmaktan memnun olduğunu, Dışişleri Bakanlığı ve ona bağlı Diplomasi Akademisi’ndeki staj ve kursları tamamladığını söyledi.
Poklonskaya, Kırım’ın 2014’te Rusya’ya bağlanmasını izleyen dönemde yarımadada başsavcı olarak görev yapmış, ‘Kırım baharı’ olarak isimlendirilen geçiş sürecinde önemli bir yol oynamıştı.
2016’dan beriyse Rusya parlamentosunda vekildi, ancak eylül ayındaki seçimde aday olmama kararı aldı.
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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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