En güzel, en anlamlı 29 Ekim mesajları ve sözleri! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türk bayrağı resimleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı "En güzel bayram" diye nitelendirdi. Cumhuriyet yönetiminin ilan edilmesiyle kişilere birçok hak verildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta her yıl coşkuyla kutlanır. 29 Ekim'i kutlamak için en anlamlı ve güzel sözleri haberimize ekledik. İşte en güzel, en anlamlı 29 Ekim mesajları ve sözleri!

EN GÜZEL, EN ANLAMLI 29 EKİM MESAJLARI VE SÖZLERİ

* Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yıl dönümü heyecanını ve gururunu yaşamaktayız. * Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ya İstiklal, Ya Ölüm' hedefiyle manda ve himayeye karşı duran Türk Ulusunun en büyük kazanımı olan Cumhuriyetimizin 98. yılını kutlamanın onuru, gururu ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun...

* Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıl dönümü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın aziz topraklarını canları pahasına savunan ve asil milletimizin küllerinden yeniden doğmasını sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. * Cumhuriyet'e sahip çıkmanın onurunu yaşıyor, aziz Türk Milleti'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.

* 98 yıldır ışıldayan, milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını diliyor, Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. * Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk"ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

* Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler… * Yirmi Dokuz Ekimi Karşılarız neşeyle çünkü bu günde erdik büyük cumhuriyete. Cumhuriyet bayramınız kutlu ve şanlı olsun.