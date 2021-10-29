HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. En güzel, en anlamlı 29 Ekim mesajları ve sözleri! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türk bayrağı resimleri

En güzel, en anlamlı 29 Ekim mesajları ve sözleri! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türk bayrağı resimleri

29.10.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet yönetimini ilan etti. 1925'te çıkarılan bir yasa ile 29 Ekim milli bayram olarak kabul edildi. 29 Ekim'in 98. yıl dönümünde, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için sevdiklerine göndereceğiniz en güzel mesajları ve sözleri haberimizde derledik. İşte en güzel, en anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı "En güzel bayram" diye nitelendirdi. Cumhuriyet yönetiminin ilan edilmesiyle kişilere birçok hak verildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta her yıl coşkuyla kutlanır. 29 Ekim'i kutlamak için en anlamlı ve güzel sözleri haberimize ekledik. İşte en güzel, en anlamlı 29 Ekim mesajları ve sözleri!

EN GÜZEL, EN ANLAMLI 29 EKİM MESAJLARI VE SÖZLERİ

* Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yıl dönümü heyecanını ve gururunu yaşamaktayız. * Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ya İstiklal, Ya Ölüm' hedefiyle manda ve himayeye karşı duran Türk Ulusunun en büyük kazanımı olan Cumhuriyetimizin 98. yılını kutlamanın onuru, gururu ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun...
* Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıl dönümü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın aziz topraklarını canları pahasına savunan ve asil milletimizin küllerinden yeniden doğmasını sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. * Cumhuriyet'e sahip çıkmanın onurunu yaşıyor, aziz Türk Milleti'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.
* 98 yıldır ışıldayan, milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını diliyor, Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. * Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk"ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.
* Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler… * Yirmi Dokuz Ekimi Karşılarız neşeyle çünkü bu günde erdik büyük cumhuriyete. Cumhuriyet bayramınız kutlu ve şanlı olsun.
* Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümü olan bu anlamlı ve özel günde, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. * İstiklâl mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mustafa Kemal Atatürk

En Çok Okunan Haberler

Facebook adını değiştirdi

Facebook adını değiştirdi

Resmî Gazete'de yayımlandı! 6 kişi ile 7 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Resmî Gazete'de yayımlandı! 6 kişi ile 7 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Şantaj yaparak 5 milyon lira isteyen gazeteci tutuklandı

Şantaj yaparak 5 milyon lira isteyen gazeteci tutuklandı

Muz yeme provokasyonunda sınır dışı edileceklerin sayısı artıyor

Muz yeme provokasyonunda sınır dışı edileceklerin sayısı artıyor

Gelin kaynana kavgasına Esra Erol'un kocası da katıldı!

Gelin kaynana kavgasına Esra Erol'un kocası da katıldı!

Cüneyt Arkın "Eski mutlu günler" notuyla paylaştı! "Şampiyonlar Ligi gibi kadro"

Cüneyt Arkın "Eski mutlu günler" notuyla paylaştı! "Şampiyonlar Ligi gibi kadro"

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

5'inci görüşmede yeni gelişme! 6 parti anlaştı

5'inci görüşmede yeni gelişme! 6 parti anlaştı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Akşener'den, "Hayır" oyu veren vekille ilgili açıklama

Akşener'den, "Hayır" oyu veren vekille ilgili açıklama

Antalya'daki falezlerde feci ölüm!

Antalya'daki falezlerde feci ölüm!

Küçük kızlara fuhuş yaptıran çetenin lideri bakın kim çıktı

Küçük kızlara fuhuş yaptıran çetenin lideri bakın kim çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.