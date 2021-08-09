En güzel Hicri yılbaşı mesajları... 2021 Hicri yılbaşı ne zaman idrak edilir?

Diyanet'te bulunan bilgilere göre, Hz. Ömer’in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali’nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı şeklinde sayılmıştır. 1 Muharrem bu nedenle hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Peki 2021 Hicri yılbaşı ne zaman idrak edilir? İşte en güzel Hicri yılbaşı mesajları...

En güzel Hicri yılbaşı mesajları...

Hicret olayı ile beraber İslam dünyasında yeni bir sayfa açıldı. Hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali’nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır.

1 Muharrem tarihi ise hicrî takvimin başlangıcı olarak bilinmektedir. Hicri yılbaşının tarihi bu nedenle merak ediliyor.

Muharrem ayının başlangıcı olarak da kabul edilen Hicri yılbaşı bu sene 9 Ağustos 2021 tarihine yani bugüne denk geliyor.

İşte en güzel Hicri yılbaşı mesajları... Yeni hicri yılda ümmeti Muhammed’in üstündeki ağırlığın kalkmasını nasip et ALLAH’ım. Yeni yılınız kutlu olsun. Yeni hicri yılın cümle Ümmet-i Muhammed için hayırlara vesile olması dileğiyle. 1442 Hicri yılbaşınız mübarek olsun! Hicri Yılbaşının en sevindirici müjdeler, en tatlı sürprizlerle kapınızı çalması ve Hicri Yılbaşı bütün insanlara umut saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle… Yeni yılımızda, rabbim tüm İsIam âIeminin korktukIarımızdan emin umduklarımıza nаiI оImak nasip etsin . Böylesine güzel bir aya girmenin sevinci ve mutluluğu ile Hicri Yılbaşı’nızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim. Rabbim tüm İslam Alemi’nin korktuklarından emin ve umduklarına nail olmasını nasip etsin. Bütün İslam Dünyasının 1442 Hicri Yeni Yılını Tebrik Eder, Hayırlara Vesile Olmasını Yüce Allah’tan Niyaz Ederim.