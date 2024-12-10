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  4. En seksi Türk kadını seçilmişti! Yatak odasında süper minisiyle poz verdi! Beğeni yağdı: 'Gerçekten seksi...'

En seksi Türk kadını seçilmişti! Yatak odasında süper minisiyle poz verdi! Beğeni yağdı: 'Gerçekten seksi...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
10.12.2024 22:18
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Son günlerde sosyal medyada yapılan bir ankette en seksi Türk kadını seçilen Zeynep Bastık gündem olmuştu. Ünlü isim pozlarıyla ortalığı yaktı geçti. Bir çekim için yatak odasında poz veren Bastık'a beğeni ve yorum yağdı.

Hem özel hayatı hem de sahne tarzıyla gündeme gelen Zeynep Bastık, şu sıralar Serkay Tütüncü'yle yaşadığı aşkla konuşuluyor. Her adımı olay olan ünlü şarkıcı sosyal medyada yapılan bir ankette 'En seksi Türk kadını' seçilmesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Birçok kullanıcı bu sonucu eleştirmişti.

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Sosyal medyayı aktif kullanan Bastık, pozları ve tarzıyla da takipçilerinin beğenisini kazanıyor. Son pozları ise görenlerde hayranlık uyandırdı.

YATAK ODASINDA POZ VERDİ BEĞENİ YAĞDI!

Bir çekim için yatak odasında poz veren ünlü isme beğeni yağdı. "Manken gibi" , "Hastayım sana", "Doğal güzelliğini ortaya çıkarıyor" , "Gerçekten seksi" yorumları yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık
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