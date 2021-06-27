En son nerede ve ne zaman deprem oldu? İşte son depremler...

Bingöl Bilekkaya, Yaylıdere'de meydana gelen depremin ardından vatandaşlar son depremleri araştırmaya başladı. Peki en son nerede ve ne zaman deprem oldu? İşte son depremler...

En son nerede deprem oldu?

Kandilli Rasathane'sinin aktardığı bilgiye göre geçtiğimiz gün (26 Haziran) Bingöl Bilekkaya, Yaylıdere'de 14.54 sıralarında 3.0 büyüklüğünde deprem yaşandı. Bu depremin derinliğinin ise 5.0 km olduğu bildirildi.

ELAZIĞ Elazığ, Kuşbayırı, Karakoçan'da 25 Haziran günü 21.28 sıralarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin derinliğinin 4.6 km olduğu bildirildi.

TÜRKİYE-İRAN SINIR BÖLGESİ Türkiye-İran sınır bölgesinde 25 Haziran günü 10.49 sıralarında 3.1 büyüklüğünde deprem oldu ve bu depremin derinliğinin 5.2 km olduğu duyuruldu. GİRİT ADASI 25 Haziran günü 07.21 sıralarında Girit Adası'nda 3. büyüklüğünde ve derinliği 24.9 km olan deprem meydana geldi.

VAN Van Ağartı'da Haziran'da 16.59 sıralarında 3.3 büyüklüğünde deprem oldu. Derinliğinin 7.5 km olduğu bildirildi. ON İKİ ADALAR Akdeniz On İki Adalar'da 24 Haziran'da 03.53 sıralarında 3.1 büyüklüğünde deprem oldu ve derinliği 9.2 km idi.