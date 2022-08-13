En tehlikeli yiyecekler, hemen hayatınızdan çıkarın: Kalbinizi çürütüyor!

Kalp ve damar hastalıklarından uzak durmak istiyorsanız hayatınızdan çıkarmanız gereken bazı yiyecekler var. Kardiyologlar özellikle bu yiyecekler kalbi çürüttüğü için kesinlikle yenmemesi gerektiğini belirtiyor. Sadece kalp ve damar hastalıkları için değil aynı zamanda kansere de davetiye çıkaran kimyasal içerik dolu bu yiyecekleri sonsuza kadar alışveriş listesinden atmalısınız. Uzmanların en tehlikeli yiyecekler listesinde yer alan ve kalp sağlığını tehdit eden besinler şu şekilde… Çayını herkes içiyor! Kansere neden oluyor

KALBİ ÇÜRÜTEN EN TEHLİKELİ YİYECEKLER

CİPS Kesinlikle yenmemesi gereken yiyeceklerin en başında cipsler yer alıyor. Tuz oranının zirvede olduğu ve trans yağda kızartılarak hazırlanan ve raf ömrü uzun olsun diye kimyasallarla harmanlanan cipsler doğrudan kalp sağlığınızı tehdit ediyor. Kolesterol, kalp krizi ve felç gibi tehlikeli hastalıklara yol açan son derece zararlı yiyecek grubu arasında geliyor.

BARBEKÜ SOS Barbekü sos yediğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Sodyum dolu olan barbekü sos kalp ve damar sağlığı için risk oluşturuyor.

PATATES KIZARTMASI En az cipsler kadar tehlikeli. Hem hipertansiyon hem de tip 2 diyabet riskini tetikliyor. İçerdiği yüksek orandaki doymuş yağ nedeniyle kalp ve damar hastalıklarına zemin hazırlıyor.

KONSERVELER Uzun ömürlü olmaları için sodyumla dolu olan konserve ürünler sağlığı ciddi anlamda tehdit ediyor.