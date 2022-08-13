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En tehlikeli yiyecekler, hemen hayatınızdan çıkarın: Kalbinizi çürütüyor!

13.08.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp sağlını olumsuz anlamda etkileyen besinler hayatı büyük risk altına sokuyor. Sadece kalp sağlığı ile kalmıyor. Sodyum, şeker ve yüksek oranda trans yağ ile hazırlanan gıdalar kansere davetiye çıkarıyor. Kardiyologların, kalbi çürüttüğünü söylediği besinler maalesef her yerde. Sağlığınıza dikkat etmek istiyorsanız başta trans yağ ile hazırlanan yiyecekler olmak üzere şekerli ve tuzlu gıdaları acilen hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Kalbi çürüten gıdalar ise şu şekilde...

Kalp ve damar hastalıklarından uzak durmak istiyorsanız hayatınızdan çıkarmanız gereken bazı yiyecekler var. Kardiyologlar özellikle bu yiyecekler kalbi çürüttüğü için kesinlikle yenmemesi gerektiğini belirtiyor. Sadece kalp ve damar hastalıkları için değil aynı zamanda kansere de davetiye çıkaran kimyasal içerik dolu bu yiyecekleri sonsuza kadar alışveriş listesinden atmalısınız. Uzmanların en tehlikeli yiyecekler listesinde yer alan ve kalp sağlığını tehdit eden besinler şu şekilde…

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KALBİ ÇÜRÜTEN EN TEHLİKELİ YİYECEKLER

CİPS

CİPS
Kesinlikle yenmemesi gereken yiyeceklerin en başında cipsler yer alıyor. Tuz oranının zirvede olduğu ve trans yağda kızartılarak hazırlanan ve raf ömrü uzun olsun diye kimyasallarla harmanlanan cipsler doğrudan kalp sağlığınızı tehdit ediyor. Kolesterol, kalp krizi ve felç gibi tehlikeli hastalıklara yol açan son derece zararlı yiyecek grubu arasında geliyor.

BARBEKÜ SOS

BARBEKÜ SOS
Barbekü sos yediğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Sodyum dolu olan barbekü sos kalp ve damar sağlığı için risk oluşturuyor.

PATATES KIZARTMASI

PATATES KIZARTMASI
En az cipsler kadar tehlikeli. Hem hipertansiyon hem de tip 2 diyabet riskini tetikliyor. İçerdiği yüksek orandaki doymuş yağ nedeniyle kalp ve damar hastalıklarına zemin hazırlıyor.

KONSERVELER

KONSERVELER
Uzun ömürlü olmaları için sodyumla dolu olan konserve ürünler sağlığı ciddi anlamda tehdit ediyor.

MISIR GEVREĞİ

MISIR GEVREĞİ
Mısır gevrekleri şeker oranı çok yüksek gizli bir tehlike. Mısır gevreği obezite, iltihaplanma, yüksek kolesterol ve diyabete zemin hazırlayan aynı zamanda kalp sağlığını tehdit eden bir besin olarak Amerikan Gıda Dairesi tarafından tasdik ediliyor.
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Anahtar Kelimeler:
kanser kalp hastalığı belirtileri
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