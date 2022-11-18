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EN YENİ RESİMLİ CUMA MESAJLARI 18 KASIM 2022: Hadisli, dualı ve ayetli Cuma mesajları

18.11.2022 06:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları; resimli, hadisli, dualı ve ayetli seçenekleriyle internette yerini aldı. Müslümanlar için önemi büyük olan ve mübarek gün kabul edilen Cuma gününde birçok kişi; SMS göndermek ya da Instagram, Facebook, Twitter gibi sosyal mecralarda paylaşımda bulunmak için hayırlı cumalar sözlerini araştırıyor. Hadisli, dualı ve ayetli Cuma mesajları merak konusu oldu. Biz de 18 Kasım Cuma günü için en güzel sözleri derledik. İşte en yeni, hadisli, dualı ve ayetli Cuma mesajları...

Cuma mesajları 18 Kasım'da sevdiklerini mutlu edip bugünün anlam ve önemini hatırlatmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Cuma mesajları ve sözleri resimli, hadisli, dualı ve ayetli seçenekleriyle arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Biz de WhatsApp ve Telegram gibi anlık mesajlaşma uygulamalarının yanıs sıra Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformalarında paylaşabileceğiniz en yeni, resimli cuma mesajlarını sizler için derledik.

EN YENİ RESİMLİ CUMA MESAJLARI 18 KASIM 2022

Allah'ım beni senin sevginle, seni sevenlerin sevgisiyle ve Ssana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. Cumamız mübarek olsun.

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden! Amin. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım beni senin sevginle, seni sevenlerin sevgisiyle ve Ssana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. Cumamız mübarek olsun.

Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

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