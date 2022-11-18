EN YENİ RESİMLİ CUMA MESAJLARI 18 KASIM 2022: Hadisli, dualı ve ayetli Cuma mesajları

Cuma mesajları 18 Kasım'da sevdiklerini mutlu edip bugünün anlam ve önemini hatırlatmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Cuma mesajları ve sözleri resimli, hadisli, dualı ve ayetli seçenekleriyle arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Biz de WhatsApp ve Telegram gibi anlık mesajlaşma uygulamalarının yanıs sıra Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformalarında paylaşabileceğiniz en yeni, resimli cuma mesajlarını sizler için derledik.
Allah'ım beni senin sevginle, seni sevenlerin sevgisiyle ve Ssana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. Cumamız mübarek olsun.
Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.
Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden! Amin. Cumanız mübarek olsun.
Allah'ım beni senin sevginle, seni sevenlerin sevgisiyle ve Ssana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. Cumamız mübarek olsun.
Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…