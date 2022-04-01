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  4. En yoğun çatışmalar orada yaşanmıştı... Savaşın izleri böyle görüntülendi! Yürek yakan fotoğraflar

En yoğun çatışmalar orada yaşanmıştı... Savaşın izleri böyle görüntülendi! Yürek yakan fotoğraflar

01.04.2022 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken son iki güne kadar ağır çatışmaların yaşandığı İrpin şehrinden yürek yakan fotoğraflar geldi. Yeniden Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen İrpin şehri uluslararası basın mensupları tarafından görüntülendi. Rusya-Ukrayna savaşında en yoğun çatışmalar o bölgede yaşanmıştı. İşte savaşın izleri...

Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana en yoğun çatışmaların yaşandığı ve son günlerde yeniden Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen İrpin şehrinde mayın arama çalışmaları ve "temizlik" operasyonu sürüyor.

"YAŞANANLAR KIYAMET GÜNÜNE BENZİYOR"

Yaklaşık 13 kilometrelik İprin şehri gezisi sırasında AA ekibine eşlik eden Ukrayna İçişleri Bakanlığı Özel Harekat Polisi Dmytro Shatrovskyi, savaşın başladığı ilk günlerden bu yana İrpin'de ağır çatışmaların yaşandığını kaydederek yaşananların "bir kıyamet gününe" benzediğini söyledi.

"İKİ GÜNDÜR UKRAYNA SİLAHLI KUVVETLERİ'NİN KONTROLÜNDE"

İrpin ve çevresindeki köylerin Ukrayna ordusunun kontrolü altında olduğunu aktaran Shatrovskyi, "İrpin ve çevresindeki köyler tam iki gündür Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde." dedi.

Öte yandan evlerin depolarında ve sığınaklarda saklanan sivillerin tahliyesinin sürdüğü şehirde sokak, cadde ve parkların boş kalması, şehrin pek çok yerinde kimsesiz kalan evcil hayvanlar dikkati çekiyor.

Genelde askeri hareketliliğin görüldüğü şehirde, ağır bombardıman ve çatışmalar sonucu yanmış ve yıkılan binaları, yanmış askeri ve sivil araçları, boş veya patlamayan mermileri görmek mümkün. (AA)

İŞTE RUSYA'NIN SALDIRISI ALTINDAKİ UKRAYNA'DAN FOTOĞRAFLAR

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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