Endüstrinin en "karanlık" modeli: Rolls-Royce Black Badge Ghost tanıtıldı

Wraith ve Ghost gibi otomobillerin üreticisi Rolls-Royce, şimdi ise kendisi için özel olan Black Badge versiyonunun en yeni modeli ile çıkageldi. Evet, Rolls-Royce Black Badge Ghost'dan söz ediyoruz.

İŞTE ROLLS-ROYCE BLACK BADGE GHOST

Rolls-Royce Black Badge Ghost, otomobil endüstrisinin en koyu siyah rengi ile tanıtıldı.

Rolls-Royce'un aktardığına göre bu en "karanlık" rengi oluşturmak için 45 kilogram boya atomize ediliyor ve fırında kurutulmadan önce elektrostatik olarak yüklü beyaz bir gövdeye uygulanıyor. Boyama işlemi 3 ile 5 saat arasında sürüyor.

Araca sahip olacak kişiler, markanın oluşturduğu 44 bin hazır renkten herhangi birini seçebiliyor veya isteğe göre kendi renk tonlarını oluşturabiliyorlar.

STANDART MODELDEN DAHA GÜÇLÜ Rolls-Royce Black Badge Ghost, çift turboşarjlı 6.75 litrelik V12 motor ile geliyor. Model toplam 900 Nm tork ve 600 PS güç üretebiliyor. Sekiz ileri otomatik şanzıman ile desteklenen model, standart Ghost'a göre biraz daha güçlü.