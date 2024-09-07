Engin Polat'ın tahliyesi herkesi aynı düşüncelere sevk etti! Ağırel mesajları paylaştı: Adalet duygusunun kaybolmasının vereceği zararın farkında değil

Türkiye kasım ayının başında Polat çiftinin tutuklanmasını yakından takip etmişti. Aynı davada 10 ay sonra tahliye kararı çıktı. Önce Dilan Polat, ardından eşi Engin Polat kendilerini karşılayan coşkulu kalabalık içinde tahliye edildi. Sosyal medyanın büyük bir bölümü bu tahliye kararına anlam veremezken en çok tartışılan konu ise 'adalet' oldu.

"FAKINDA DEĞİL"

Gazeteci Murat Ağırel de sosyal medya hesabından kendine gelen mesajları paylaştı. Karara tepki gösteren Ağırel, "Engin Polat’ın tahliye edilmesinin ardından gelen yüzlerce mesajdan bazıları bunlar. Benzerlerini almaya çalıştım. İktidar adalet duygusunun kaybolmasının kendisine ve topluma nasıl bir zararı dokunduğunun farkında bile değil." ifadelerini kullandı.

Ağırel'in paylaştığı mesajlar şu şekilde;