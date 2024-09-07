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  4. Engin Polat'ın tahliyesi herkesi aynı düşüncelere sevk etti! Ağırel mesajları paylaştı: Adalet duygusunun kaybolmasının vereceği zararın farkında değil

Engin Polat'ın tahliyesi herkesi aynı düşüncelere sevk etti! Ağırel mesajları paylaştı: Adalet duygusunun kaybolmasının vereceği zararın farkında değil

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
07.09.2024 16:08
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Milyonlarca lira kara para aklaması suçlamasıyla tutuklanan ve ardından 10 ay sonra tahliye edilen Dilan-Engin Polat çiftinin tahliyesi toplumun bazı kesimlerinde 'adalet' kavramının sorgulanmasına neden oldu. Gazeteci Murat Ağırel kendisine gelen mesajları sosyal medya hesabından paylaştı. Ağırel paylaşımına, "İktidar adalet duygusunun kaybolmasının kendisine ve topluma nasıl bir zararı dokunduğunun farkında bile değil" notunu düştü.

Türkiye kasım ayının başında Polat çiftinin tutuklanmasını yakından takip etmişti. Aynı davada 10 ay sonra tahliye kararı çıktı. Önce Dilan Polat, ardından eşi Engin Polat kendilerini karşılayan coşkulu kalabalık içinde tahliye edildi. Sosyal medyanın büyük bir bölümü bu tahliye kararına anlam veremezken en çok tartışılan konu ise 'adalet' oldu.

İÇD

"FAKINDA DEĞİL"

Gazeteci Murat Ağırel de sosyal medya hesabından kendine gelen mesajları paylaştı. Karara tepki gösteren Ağırel, "Engin Polat’ın tahliye edilmesinin ardından gelen yüzlerce mesajdan bazıları bunlar. Benzerlerini almaya çalıştım. İktidar adalet duygusunun kaybolmasının kendisine ve topluma nasıl bir zararı dokunduğunun farkında bile değil." ifadelerini kullandı.

Ağırel'in paylaştığı mesajlar şu şekilde;

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Gelen mesajlar şu şekilde;

Anahtar Kelimeler:
Murat Ağırel Dilan Polat adalet tahliye engin polat
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