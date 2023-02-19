Enkazların arasında anılarını arıyorlar! Adana'da yürekleri burkan görüntü: Bir fotoğraf karesi için bile saatlerce çabalıyorlar

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 13 binanın yıkıldığı 418 kişinin de hayatını kaybettiği Adana'da arama-kurtarma çalışmaları sona erdi. Yıkılan binaların enkazı, Çukurova ilçesindeki boş bir araziye götürüldü. Enkazdan çıkan ya da molozlardan ayıklanan eşyalar da aynı bölgede toplanıp, polis ekiplerince muhafaza edildi.

KİMİSİ YAKININ EŞYASINA KİMİSİ BİR FOTOĞRAF KARESİNE SARILDI

Depremde yakınlarını kaybedenler ise araziye gelip, eşya yığınları arasında anılarını aradı. Kimisi bir yakınının eşyasını buldu, kimisi de bir fotoğraf karesi ile yetindi.

"HER ŞEYİMİ KAYBETTİM! SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİM"

Depremde yıkılan Zeray Apartmanı'nın enkazından 30'uncu saatte sağ olarak kurtarılan ancak ailesini kaybeden Ali Sarı, "4'üncü katta oturuyorduk. 30'uncu saatte beni çıkardılar. Fakat annemi, babamı, kız kardeşimi, ağabeyimi, her şeyimi kaybettim. Eşyalar arasından sadece ağabeyimin fotoğrafını ve bir yorganı bulabildim. Sözün bittiği yerdeyim. Diyecek bir şey bulamıyorum" dedi.