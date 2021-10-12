Erden Timur kimdir, nereli? Erden Timur eşi kimdir, serveti ne kadar?

Timur Şehircilik Planlama AŞ'nin sahibi Erden Timur'un hayatı merak ediliyor. Galatasaray'ın duyurusu sonrası Erden Timur'un serveti de araştırılıyor. Peki Erden Timur kimdir, nereli?

ERDEN TİMUR KİMDİR?

Galatasaray, stadyum isim hakları için Timur Şehircilik Planlama AŞ ile 725 milyon TL karşılığında 5+5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Timur Şehircilik Planlama AŞ'nin sahibi Erden Timur'un kim olduğu bu sebeple merak ediliyor.

16 Kasım 1981 tarihinde Mersin’de dünyaya gelen 2000 yılında Tarsus Amerikan Koleji’nden mezun olmuştur. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak avukatlık diplomasını almıştır. Sonrasında London School of Economics’te ekonomi yüksek lisansına başladı ancak babasının rahatsızlanması nedeniyle eğitimini yarım bırakarak üçüncü ayda Türkiye’ye dönmüştür. Döndükten sonra aile şirketlerine ait bir arsada yarım kalan bir projeyi tamamlamak için inşaat sektörüne girmiştir.

2010 senesinde Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. çatısı altında Nef markasını kurdu ve başta İstanbul olmak üzere Bodrum, Londra gibi şehirlerde markalı konut projeleri geliştirmeye başlamıştır. Projelerinde patenti kendisine ait olan foldhome konseptini uygulamıştır. Forbes 2020 verilerine göre $400 milyon servetiyle Türkiye’nin en zengin 100. insanı olarak bilinmektedir.