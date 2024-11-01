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  4. Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar: Yüzde 5,4'lük fark dikkat çekti; AK Parti-CHP'nin oy oranları...

Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar: Yüzde 5,4'lük fark dikkat çekti; AK Parti-CHP'nin oy oranları...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
01.11.2024 09:20
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Erken seçim veya erkene alınmış seçim senaryoları konuşulurken, yapılan son seçim anketindeki sonuçlar gündem yarattı. SER-AR tarafından yapılan seçim anketinde hem partilerin oy oranları hem de cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları dikkat çekti. CHP ile AK Parti arasındaki farkın kapandığı görülürken; Recep Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun olduğu bir seçim yarışındaki sonuçlar ankete damga vurdu. İki parti ise yükselişte. İşte son seçim anketindeki sonuçlar...

Erken seçim çağrıları yine gündemin en üst basamağını oluşturmaya başladı. Esesnyurt Belediyesi'ne atanan kayyum sonrası dün çok sert bir açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a adeta rest çekerek erken seçim çağrısını yineledi. CHP lideri Özel, "Buradan Sayın Erdoğan'a diyoruz ki 'Biz hazırız, Esenyurt da hazır, İstanbul da hazır. Türkiye de hazır. Cesaretin varsa hodri meydan. Çık karşımıza" şeklinde konuştu.

İktidar kanadı ise kapattığı erken seçim defterini sadece araladı. Kulislerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'erkene alınmış seçim' planı üzerinde durduğu, seçim tarhinin sadece birkaç ay öne alınabileceği konuşuluyor.

SON SEÇİM ANKETİNDE ÇARPICI SONUÇLAR

Siyaset arenasında 'erken seçim' tartışmaları sürerken, SER-AR araştırma şirketinden dikkat çeken bir seçim anketi çalışması geldi. Katılımcılara hem "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" hem de "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylar bu şekilde olsa hangi adaya oy verirsiniz?" diye soruldu.

25-30 Ekim tarihleri arasında yapılan seçim anketinde CHP ile AK Parti arasındaki fark dikkat çekerken; Recep Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oy oranları da gündem oldu.

ARADAKİ FARK KAPANDI

Ankete sonuçlarına göre; CHP yüzde 29,7, AKP yüzde 28,1 ile birbirine yaklaşırken; Yeniden Refah yüzde 7,3 Zafer Partisi yüzde 7,2 oy ile çarpıcı bir yükseliş gösterdi.

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MANSUR YAVAŞ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanlığında ise Erdoğan'ın yüzde 5,4 oranında önünde olan Mansur Yavaş yüzde 38,8 oy oranı ile dikkat çekti.

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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARINI BİLMİŞTİ

SER-AR, 31 Mart'taki yerel seçim sonuçlarını en yakın tahmin eden araştırma şirketlerinden olmuştu.

İşte SER-AR'ın yapmış olduğu son seçim anketinin sonuçları;

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CHP : %29,7

AK Parti : %28,1

DEM : %10,6

MHP : %8,9

Y.REFAH : %7,3

Anahtar Kelimeler:
seçim anketi Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan CHP ak parti
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