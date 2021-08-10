Eren Bülbül kimdir? Eren Bülbül'ü kim nasıl şehit etti?

11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün kim olduğu araştırılıyor. Yarın Eren Bülbül'ün ölüm yıldönümü. Eren Bülbül 24 Haziran'da 'Biri de çıkıp demiyor ki: Eren iyi ki varsın' paylaşımı yapmıştı ve bu paylaşım, Bülbül'ün hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medyada gündem olmuştu. İşte ayrıntılar... En güzel, acıklı, şehit Eren Bülbül ile ilgili mesajlar ve sözler! İşte iyi ki varsın Eren mesajları

EREN BÜLBÜL KİMDİR?

1 Ocak 2002 Trabzon Maçka doğumlu Eren Bülbül 11 Ağustos 2017 Trabzon Maçka'da hayatını kaybetti.

Eren Bülbül hayata gözlerini yumduğunda 15 yaşındaydı. Bülbül, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında Türk emniyet güçleri ile PKK üyeleri arasında meydana gelen çatışmada hayatını kaybetti.

EREN BÜLBÜL NASIL ŞEHİT OLDU? Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki Vazelon Manastırı yakınlarında polis ekipleri ile PKK arasında çatışma çıktı. PKK'ya bağlı grup erzak almak için bölgedeki bir eve girdi.

Bülbül, eve giren PKK'lı grubun durumunu jandarma ve polislerden oluşan ekibe bildirdi. Bülbül, PKK'lıların erzak çaldığı evi güvenlik güçlerine göstermek için jandarma ve polislerden oluşan ekiple beraber giderken PKK'lıların saldırısı sonucu Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte hayata gözlerini yumdu.