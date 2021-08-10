Eren Bülbül kimdir? Eren Bülbül'ü kim nasıl şehit etti?

11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün kim olduğu araştırılıyor. Yarın Eren Bülbül'ün ölüm yıldönümü. Eren Bülbül 24 Haziran'da 'Biri de çıkıp demiyor ki: Eren iyi ki varsın' paylaşımı yapmıştı ve bu paylaşım, Bülbül'ün hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medyada gündem olmuştu. İşte ayrıntılar...
EREN BÜLBÜL KİMDİR?
1 Ocak 2002 Trabzon Maçka doğumlu Eren Bülbül 11 Ağustos 2017 Trabzon Maçka'da hayatını kaybetti.
Eren Bülbül hayata gözlerini yumduğunda 15 yaşındaydı. Bülbül, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında Türk emniyet güçleri ile PKK üyeleri arasında meydana gelen çatışmada hayatını kaybetti.
EREN BÜLBÜL NASIL ŞEHİT OLDU?
Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki Vazelon Manastırı yakınlarında polis ekipleri ile PKK arasında çatışma çıktı. PKK'ya bağlı grup erzak almak için bölgedeki bir eve girdi.
Bülbül, eve giren PKK'lı grubun durumunu jandarma ve polislerden oluşan ekibe bildirdi. Bülbül, PKK'lıların erzak çaldığı evi güvenlik güçlerine göstermek için jandarma ve polislerden oluşan ekiple beraber giderken PKK'lıların saldırısı sonucu Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte hayata gözlerini yumdu.
Eren'in annesi Ayşe Bülbül oğlunun o oraya götürülmesinin ihmal olduğunu dile getirdi ve şu sözleri sarf etti: “Eren’in oraya götürülmesi yüzde 100 değil, binde 1000 ihmaldir. Eren’i cuma namazından sonra bekleyip alıp gitmenin sonucunu istiyorum. Başbakanımızdan, bakanımızdan, yetkililerden Eren’in oraya neden getirildiğini öğrenmek istiyorum. Benim çocuğum şehit olmak isterdi ama askerde şehit olmak isterdi, kapının önünde değil."