Erkan Petekkaya'nın oğlu kocaman oldu! Cano'ya beğeni yağdı

TV8'de yayımlanan Kırmızı Oda dizisinin oyuncularından Erkan Petekkaya, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında Kerimcan Durmaz'a ödül verilmesine tepki göstermişti.
Ilıcalı'yı hedef alan Petekkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu. Sizin gözlerinize. Helal olsun. Sizler utanmaz, iflah olmaz, kötü kişilersiniz. Acun Bey yuh size. Ahlak yoksunu. Utanıyorum senin kanalında olduğum için. Acun efendi yuh" demişti.
Kırmızı Oda dizisinde 'delikanlı Sadi' rolünü canlandıran Petekkaya, diziye daha sonra ise veda etmişti.
Bu haberlerle gündem olan ünlü oyuncu oğlu Cem Cano Petekkaya'yı paylaşmasıyla dikkat çekti.
Ünlü oyuncunun oğlu kocaman oldu. Petekkaya'nın paylaşımına hayranlarından "Size çok benziyor" yorumları yağdı.
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