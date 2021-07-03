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  4. Erkan Petekkaya'nın oğlu kocaman oldu! Cano'ya beğeni yağdı

Erkan Petekkaya'nın oğlu kocaman oldu! Cano'ya beğeni yağdı

03.07.2021 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'ya tepkisi yüzünden Kırmızı Oda dizisinden ayrılan Erkan Petekkaya yaşadığı zor günleri ailesiyle birlikte geçirerek atlatıyor. Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün oğlunu paylaşınca beğeni topladı.

TV8'de yayımlanan Kırmızı Oda dizisinin oyuncularından Erkan Petekkaya, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında Kerimcan Durmaz'a ödül verilmesine tepki göstermişti.

Ilıcalı'yı hedef alan Petekkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu. Sizin gözlerinize. Helal olsun. Sizler utanmaz, iflah olmaz, kötü kişilersiniz. Acun Bey yuh size. Ahlak yoksunu. Utanıyorum senin kanalında olduğum için. Acun efendi yuh" demişti.

Kırmızı Oda dizisinde 'delikanlı Sadi' rolünü canlandıran Petekkaya, diziye daha sonra ise veda etmişti.

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Bu haberlerle gündem olan ünlü oyuncu oğlu Cem Cano Petekkaya'yı paylaşmasıyla dikkat çekti.

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Ünlü oyuncunun oğlu kocaman oldu. Petekkaya'nın paylaşımına hayranlarından "Size çok benziyor" yorumları yağdı.

Ünlülerin çocukları

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Erkan Petekkaya ve oğlu Cano.
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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Oda dizisi Erkan Petekkaya
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