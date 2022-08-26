Erkek arkadaşına öyle bir doğum günü pastası hazırladı ki... Sosyal medyada bir anda gündem oldu

Bir OnlyFans fenomeni Charlotte Gay, erkek arkadaşına doğum gününde hazırladığı sürprizle gündem yaratmayı başardı. TikTok’ta trende dönüşen özel pasta akımını bir de kendisinin denemek istediğini ifade eden Gay, değişik bir yöntem kullandı. Bir bluz ve tangayla poz verdiği fotoğrafla sevgilisine pasta hazırlayan Gay, “Kızlar bu inanılmaz bir sürpriz. Biraz önce pastanın üzerine fotoğrafımı koydurttum. Gerçekten çok seksi görünüyor” dedi.