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Erkek arkadaşına öyle bir doğum günü pastası hazırladı ki... Sosyal medyada bir anda gündem oldu

26.08.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Charlotte Gay, kadınları sevgililerinin doğum günleri için özel pastalar hazırlamaya teşvik etmek için TikTok’tan bir gönderi yayınladı. Erkek arkadaşına doğum gününde müstehcen pozunu bastırdığı özel bir pasta hazırladığını söyleyen Gay’in sürprizi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Bir OnlyFans fenomeni Charlotte Gay, erkek arkadaşına doğum gününde hazırladığı sürprizle gündem yaratmayı başardı. TikTok’ta trende dönüşen özel pasta akımını bir de kendisinin denemek istediğini ifade eden Gay, değişik bir yöntem kullandı. Bir bluz ve tangayla poz verdiği fotoğrafla sevgilisine pasta hazırlayan Gay, “Kızlar bu inanılmaz bir sürpriz. Biraz önce pastanın üzerine fotoğrafımı koydurttum. Gerçekten çok seksi görünüyor” dedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sevgilisinin tam kalça kısmının göründüğü bölümden bir dilim pasta kestiğini anlatan Gay’in fikri sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı fenomen ismin gönderisine, “Kesinlikle sevgilimin doğum gününde yapacağım” dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Çok yaratıcı” yorumunu ekledi. Sosyal medyada fikri beğenenler kadar sürprize tepki gösterenlerin sayısı da bir hayli fazlaydı.
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tiktok OnlyFans doğum günü doğum günü kutlama pasta
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