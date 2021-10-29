Erkekleri öldürüp evinin bodrumuna gömmüş! İşte tarihin en ilginç 5 seri katili!

İşledikleri cinayetlerle tehlike saçan seri katillerin hikayeleri, duyanlara korku salıyor.

İŞTE TARİHİN EN KORKUNÇ 5 SERİ KATİLİ

Aileen Wuornos Çocukluğunda, dedesi tarafından cinsel istismara uğrayan Aileen Wuornos, dedesinin bir arkadaşından 14 yaşında hamile kaldı ve çocuğu, başka bir aileye evlatlık verildi. Dedesi tarafından evden atılan genç kadın, 15 yaşında cinsel ilişki işçisi oldu. Travmalarla yüklü çocukluğu yüzünden erkeklerden nefret ediyordu. Bu nedenle yaşlı erkekleri gözünü kırpmadan öldürüyordu. En sonunda yakalanan Wournos, polise işlediği cinayetleri tüm detaylarıyla anlatmıştı.

Harold Shipman Tam 200 hastasını öldüren Harold Shipman, sevilen ve sayılan bir doktordu. Bu nedenle insanlar ondan hiç şüphelenmedi. Ancak Shipman'ın hastalarındaki vefat sayısı, dedektifleri endişelendirdi. Shipman'ın ölen hastalarının mezarları açıldı ve yapılan incelemelerde, hastalara ölümcül dozda ilaç enjekte ettiği ortaya çıktı. Hapse giren Shipman, 2004 yılında cezaevinde kendisini astı.

Andrei Chikatilo 'Rostov Kasabı' olarak tanınan Andrei Chikatilo'nun, yalnızca cinayet değil, cinsel saldırı ve yaralamadan da birçok sabıkası bulunuyordu. Yakalandıktan sonra 56 kişiyi öldürdüğünü itiraf eden Chikatilo, 1994 yılında idam edildi.

Richard Ramirez 'Gece Avcısı' lakabıyla tanınan Richard Ramirez, 80'li yıllarda Los Angeles sokaklarında karşılaştığı kadınları öldürüyordu. Lenfoma kanserine yakalanan Ramirez, 2013 yılında cezaevinde hayatını kaybetti.