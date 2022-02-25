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Erkeklerin en çok ihtiyaç duyduğu testosteron seviyelerini zirveye çıkaran doğal besinler

25.02.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok çalışma doğru gıdaları yemenin erkeklerin testosteron seviyelerini dengede tutabildiğini hatta arttırdığını göstermektedir. Ruh hali değişimlerinden düşük cinsel isteğe kadar vücudu birçok farklı şekilde etkileyen testosteron seviyelerini korumak oldukça büyük önem taşıyor. Sizde bu besinler ile vücut testosteron seviyelerinizi yükseltebilirsiniz.

Hızlı yaşam tarzları arasında giderek daha fazla insan düşük testosteron sorunları yaşıyor. Pek çok araştırma, düşük testosteronun bir dizi sorunla bağlantılı olduğunu gösteriyor.

Saç dökülmesi, düşük cinsel istek veya düşük libido, erektil disfonksiyon, sağlıklı kas kütlesinin azalması, fazla kilo almak, ruh hali değişimleri ve özgüven sorunları düşük testosteronun en yaygın belirtileridir.

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Testosteron seviyelerinde düşüş normal değildir. Araştırmalar, 30 yaşın üzerindeki erkeklerin yüzde 25'inin düşük testosteron seviyeleri yaşadığını gösteriyor, ancak bu, bunu kabul etmeniz gerektiği anlamına gelmiyor.

Testosteron, yaşam kalitesini güçlü bir şekilde etkileyen erkekliğin ana hormonudur. Bu yüzden testosteron seviyelerinin ideal durumda olması gerekir. Yüksek testosteron seviyeleri kuvvet, kas kütlesi, daha yüksek libido, yüksek mod ve üretkenliği etkiler.

STRES, TESTOSTERON SEVİYELERİNİ ETKİLİYOR

Yaşam sevinci, stres hormonu kortizolün kontrol altında olması anlamına gelir. Kortizol ne kadar yüksek olursa, testosteron içeriği o kadar düşük olur. Ne kadar az stres, o kadar fazla testosteron demektir.

Stresli bir durumda, vücudunuz hormon dengesini kaybeder. Kortizol ve testosteron ters yönde çalışır, biri yükselirken diğeri düşer.

Ne yediğiniz kesinlikle nasıl hissettiğiniz üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Hamburger, cips ve alkollü içecekler tüketmek gibi sağlıksız beslenme alışkanlıkları da testosteronu düşüren en büyük faktörlerden biridir.

TESTOSTERONU ARTIRMAK İÇİN 8 BESİN

Hormon dengesi ve dolayısıyla daha yüksek testosteron seviyeleri üzerinde olumlu etkisi olduğu gösterilen birçok besin vardır. Uzmanlar, D vitamini ve çinko içeren besinlere özellikle dikkat edilmesini önermektedir.

TESTOSTERON ARTTIRAN DOĞAL BESİNLER

ISPANAK

ISPANAK
Ispanak da uzun zamandır gerçek bir testosteron güçlendirici olarak görülüyor. Ispanak, vücuttaki testosteron seviyelerini olumlu yönde etkileyen doğal bir magnezyum kaynağıdır.

BADEM

BADEM
Badem iyi miktarda çinko içerir. Çinko, yalnızca bağışıklık sisteminin mükemmel durumda olmasını, saçın gür ve tırnaklarınızın sağlam olmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda testosteron üzerinde de kilit bir rol oynar. Çinko, testosteron üretimini etkileyen enzimleri uyarır.

BAL

BAL
Daha fazla hareket istiyorsanız, kendinize bir kaşık bal ile destek olabilirsiniz. Bal, araştırmaların yüksek testosteron seviyelerine bağladığı mineraller içerir. Bal aynı zamanda kanın damarlarda iyi akmasına da katkıda bulunur, bu da kanın doğru zamanda doğru yere geleceği anlamına gelir. Bal ayrıca güçlü kemikleri ve kas oluşumunu etkiler.

ZENCEFİL

ZENCEFİL
İnsanlar yüzyıllardır zencefili tıbbi amaçlar için kullanmaktadır. Son araştırmalar zencefil tüketmenin erkeklerde testosteron seviyelerini etkilediğini gösteriyor. Zencefil, testosteron seviyelerinin yüksek kalmasını sağlarken aynı zamanda spermi canlı tutar. Zencefil, dünyadaki en popüler on bitkiden biridir ve en güçlü antioksidanlar arasındadır.

BAKLAGİLLER

BAKLAGİLLER
Sağlıklı testosteron seviyeleri için menüden baklagiller eksik olmamalıdır. Nohut, mercimek ve bezelye sandığınızdan daha sağlıklıdır. Baklagiller önemli miktarda çinko içerir ve bu nedenle testosteronu iyi durumda tutar. Aynı zamanda vücut için önemli lifler içermesi gibi diğer iyi özellikleri de vardır.
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