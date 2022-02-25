Erkeklerin en çok ihtiyaç duyduğu testosteron seviyelerini zirveye çıkaran doğal besinler

Hızlı yaşam tarzları arasında giderek daha fazla insan düşük testosteron sorunları yaşıyor. Pek çok araştırma, düşük testosteronun bir dizi sorunla bağlantılı olduğunu gösteriyor.

Saç dökülmesi, düşük cinsel istek veya düşük libido, erektil disfonksiyon, sağlıklı kas kütlesinin azalması, fazla kilo almak, ruh hali değişimleri ve özgüven sorunları düşük testosteronun en yaygın belirtileridir.

Testosteron seviyelerinde düşüş normal değildir. Araştırmalar, 30 yaşın üzerindeki erkeklerin yüzde 25'inin düşük testosteron seviyeleri yaşadığını gösteriyor, ancak bu, bunu kabul etmeniz gerektiği anlamına gelmiyor.

Testosteron, yaşam kalitesini güçlü bir şekilde etkileyen erkekliğin ana hormonudur. Bu yüzden testosteron seviyelerinin ideal durumda olması gerekir. Yüksek testosteron seviyeleri kuvvet, kas kütlesi, daha yüksek libido, yüksek mod ve üretkenliği etkiler.

STRES, TESTOSTERON SEVİYELERİNİ ETKİLİYOR

Yaşam sevinci, stres hormonu kortizolün kontrol altında olması anlamına gelir. Kortizol ne kadar yüksek olursa, testosteron içeriği o kadar düşük olur. Ne kadar az stres, o kadar fazla testosteron demektir.

Stresli bir durumda, vücudunuz hormon dengesini kaybeder. Kortizol ve testosteron ters yönde çalışır, biri yükselirken diğeri düşer.

Ne yediğiniz kesinlikle nasıl hissettiğiniz üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Hamburger, cips ve alkollü içecekler tüketmek gibi sağlıksız beslenme alışkanlıkları da testosteronu düşüren en büyük faktörlerden biridir.

TESTOSTERONU ARTIRMAK İÇİN 8 BESİN

Hormon dengesi ve dolayısıyla daha yüksek testosteron seviyeleri üzerinde olumlu etkisi olduğu gösterilen birçok besin vardır. Uzmanlar, D vitamini ve çinko içeren besinlere özellikle dikkat edilmesini önermektedir.