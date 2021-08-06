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Erol Uygun kimdir, nereli? Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun kimdir?

06.08.2021 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da Esra Hankulu'nun ölümü ile ilgili olarak gözaltına alınmış olan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun da gözaltına alındı. Gelişme sonrası Erol Uygun'un kim olduğu merak ediliyor. Peki Erol Uygun kimdir, nereli? Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun kimdir? İşte ayrıntılar...

Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun'un gözaltına alındığı duyuruldu. Gelişmenin ardından Erol Uygun'un kim olduğu merak konusu oldu. Peki Ümitcan Uygun'un abisi olduğu bilinen Erol Uygun kimdir?

Erol Uygun kimdir?

Daha önce cinayet sebebiyle gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un abisi Erol Uygun da gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası sosyal medyadan devleti kötülemiş olan ve bu tarz paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun'un gözaltına alındığını açıkladı.
Erol Uygun, Türkiye'nin uzun süre konuştuğu Aleyna Çakır'ın 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulunması olayında baş şüpheli olan Ümitcan Uygun'un ağabeyi olarak biliniyor.
Geçtiğimiz aylarda uyuşturucu kullandığı görüntüler sonrası sosyal medyada yayılmasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış olan Ümitcan Uygun çıkarıldığı mahkeme tarafından, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçu sebebiyle tutuklanmıştı.
17 Temmuz günü ise tahliye edilmiş olan Ümitcan Uygun Ankara'nın Mamak ilçesinde daha sonra da Esra Hankulu'nun ölümü üzerine gözaltına alınmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
cinayet Gözaltı

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