Erol Uygun kimdir, nereli? Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun kimdir?

Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun'un gözaltına alındığı duyuruldu. Gelişmenin ardından Erol Uygun'un kim olduğu merak konusu oldu. Peki Ümitcan Uygun'un abisi olduğu bilinen Erol Uygun kimdir?

Erol Uygun kimdir?

Daha önce cinayet sebebiyle gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un abisi Erol Uygun da gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası sosyal medyadan devleti kötülemiş olan ve bu tarz paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun'un gözaltına alındığını açıkladı.

Erol Uygun, Türkiye'nin uzun süre konuştuğu Aleyna Çakır'ın 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulunması olayında baş şüpheli olan Ümitcan Uygun'un ağabeyi olarak biliniyor.

Geçtiğimiz aylarda uyuşturucu kullandığı görüntüler sonrası sosyal medyada yayılmasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış olan Ümitcan Uygun çıkarıldığı mahkeme tarafından, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçu sebebiyle tutuklanmıştı.