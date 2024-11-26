Erzurum dün gece dondu! -17,6 derece ile Türkiye'nin en soğuk yeri Erzurum'un Çat ilçesi oldu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; Türkiye’de dün gece en soğuk yer -17,6 ile Erzurum’un Çat ilçesi oldu.
Kar ve soğuk ile özdeş hale gelen Erzurum’da kar örtüsü ile birlikte sıcaklıklar da hızlı bir şekilde düşmeye başladı.
Meteoroloji dün gece; Erzurum'un Çat ilçesinde -17.6, Erzurum Tekman/Hacıömer Köyü -16.8, Erzurum Tekman Erzurum -16.7 ve Palandöken Doğu Anadolu Gözlemevi -14,3 dereceyi kaydetti. Bu arada Palandöken Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 60 cm oldu.
Oltu ilçesi son 20 yılın en yoğun kar yağışını aldı. İlçe merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise bu sayı 80 santimetreyi buldu.
Dondurucu soğuk eğlenceli anlara da vesile oldu. Etkili yoğun kar yağışının ardından ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Oltulu esnaf Bilal Çelik, kardan adam yapmak yerine, karla oturmak için 3 kişilik kanepe yaptı.
Tekman ilçesinde ilçe merkezine gelen iki tilki bahçe içerisinde karınlarını doyurduktan sonra oynamaya başladı.