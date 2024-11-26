Erzurum dün gece dondu! -17,6 derece ile Türkiye'nin en soğuk yeri Erzurum'un Çat ilçesi oldu...

O KADAR ÇOK KAR YAĞDI Kİ ADAM DEĞİL KOLTUK YAPTI

Dondurucu soğuk eğlenceli anlara da vesile oldu. Etkili yoğun kar yağışının ardından ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Oltulu esnaf Bilal Çelik, kardan adam yapmak yerine, karla oturmak için 3 kişilik kanepe yaptı.