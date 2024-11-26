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Erzurum dün gece dondu! -17,6 derece ile Türkiye'nin en soğuk yeri Erzurum'un Çat ilçesi oldu...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
26.11.2024 15:49
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Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, ilginç görüntülere sahne oldu. Esnaf Bilal Çelik, kardan adam yapmak yerine 3 kişilik bir kanepe yaptı. Ayrıca, Tekman ilçesinde ise iki tilki, karınlarını doyurduktan sonra oyun oynayarak karın keyfini çıkardı. Oltu'da kar kalınlığı 30 cm'ye, yüksek kesimlerde ise 80 cm'ye ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; Türkiye’de dün gece en soğuk yer -17,6 ile Erzurum’un Çat ilçesi oldu.

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Kar ve soğuk ile özdeş hale gelen Erzurum’da kar örtüsü ile birlikte sıcaklıklar da hızlı bir şekilde düşmeye başladı.

Meteoroloji dün gece; Erzurum'un Çat ilçesinde -17.6, Erzurum Tekman/Hacıömer Köyü -16.8, Erzurum Tekman Erzurum -16.7 ve Palandöken Doğu Anadolu Gözlemevi -14,3 dereceyi kaydetti. Bu arada Palandöken Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 60 cm oldu.

Oltu ilçesi son 20 yılın en yoğun kar yağışını aldı. İlçe merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise bu sayı 80 santimetreyi buldu.

O KADAR ÇOK KAR YAĞDI Kİ ADAM DEĞİL KOLTUK YAPTI

O KADAR ÇOK KAR YAĞDI Kİ ADAM DEĞİL KOLTUK YAPTI

Dondurucu soğuk eğlenceli anlara da vesile oldu. Etkili yoğun kar yağışının ardından ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Oltulu esnaf Bilal Çelik, kardan adam yapmak yerine, karla oturmak için 3 kişilik kanepe yaptı.

TİLKİLER DE KARIN KEYFİNİ ÇIKARDI

TİLKİLER DE KARIN KEYFİNİ ÇIKARDI

Tekman ilçesinde ilçe merkezine gelen iki tilki bahçe içerisinde karınlarını doyurduktan sonra oynamaya başladı.

Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Erzurum kar
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