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Erzurum’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

20.10.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, dün gece saat 03.30 sularında Erzurum’dan Aşkale istikametine seyir eden 36 AAE 028 plakalı kamyon, Çayköy mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde yan yattı.

Erzurum’un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, dün gece saat 03.30 sularında Erzurum’dan Aşkale istikametine seyir eden 36 AAE 028 plakalı kamyon, Çayköy mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde yan yattı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri geldi. İlçe trafik ekipleri yol emniyetini sağlarken, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü ve yolcuyu uzun uğraşlar sonucunda araçtan çıkardı. Kazada Eren Çam’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, Şahin Yıldırım ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Erzurum’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Erzurum’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Erzurum’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Erzurum’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Erzurum’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Erzurum’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Erzurum’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Erzurum’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Erzurum’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Erzurum’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Erzurum’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Anahtar Kelimeler:
Erzurum

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