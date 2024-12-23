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  4. Esad'ı en çok protesto eden ilçeydi! Bombalama sonrası para kazanmak için bunu bile yapmışlar

Esad'ı en çok protesto eden ilçeydi! Bombalama sonrası para kazanmak için bunu bile yapmışlar

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
23.12.2024 11:37
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Suriye'de tarihi değişim sonrası gerçekler bir bir gün yüzüne çıkmaya başladı. Paralarla birlikte Rusya'ya kaçan Esad'ın Suriye'de yaşattıkları da unutulmayacak. Esad protestolarının merkezi olan İdlib kentine bağlı Maarat el-Numan ilçesinde rejim askerlerinin bombaladıkları yerlerin demirlerini sattığı ortaya çıktı.

Suriye’nin Maarat el-Numan ilçesinde Esad rejiminin savaş uçakları ve tanklarla evlere verdiği tahribat havadan görüntülendi. Camilerin dahi bombalandığı ilçedeki evlerin demirlerinin de balyozlarla sökülüp rejim askerleri tarafından satıldığı öğrenildi. Suriye'den kaçıp Rusya'ya sığınan Esad'ın daha önce de yanında götürdüğü para gündem olmuştu.

REJİMİ EN ÇOK PROTESTO EDEN İLÇEYDİ

İdlib kentine bağlı Maarat el-Numan ilçesi, 13 yıl süren iç savaşın ardından yaralarını sarmaya çalışıyor.

Suriye’de savaşın ilk yıllarında rejim aleyhine protestoların merkezi haline gelen ve rejim güçleri ile muhalif gruplar arasında şiddetli çatışmalara sahne olan ilçedeki büyük yıkım havadan görüntülendi.

BOMBALADIKTAN SONRA SATMIŞLAR

BOMBALADIKTAN SONRA SATMIŞLAR

Camilerin dahi bombalandığı ilçedeki evlerin demirlerinin de balyozlarla sökülüp Esad askerleri tarafından satıldığı öğrenilirken rejimden geriye kalan tanklar da bazı tamirciler tarafından tabela olarak kullanılıyor.

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İlçede yaşayan İbrahim Al Mahmud, “Esad bizlere çok zulüm etti.

Askerler, buralar bombalanınca ellerinde balyozlarla gelip demirleri söktü, pencereleri söktü.

Anahtar Kelimeler:
suriye esad
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