Esad'ın sarayından görüntüler 'Ağzı kapalı evrağı ilk ben açacağım' Şatafat ve konforun zirvesi! Her şey yaldızlı ve gösterişli

Suriye'de Esad rejimi çöktü. Rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökerken rejim lideri Esad da ülkeden kaçtı. Esad rejiminin devrilmesinin ardından Esad'ın devlet başkanlığı sarayına da girildi ve Esad ve ailesinin yaşadığı lüks, konfor ve şatafat görüntülendi. Esad'ın sarayında ardında bıraktığı bazı detaylar da dikkat çekti.