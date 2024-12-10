Esad'ın sarayından görüntüler 'Ağzı kapalı evrağı ilk ben açacağım' Şatafat ve konforun zirvesi! Her şey yaldızlı ve gösterişli

Suriye'de Esad rejimi çöktü. Rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökerken rejim lideri Esad da ülkeden kaçtı. Esad rejiminin devrilmesinin ardından Esad'ın devlet başkanlığı sarayına da girildi ve Esad ve ailesinin yaşadığı lüks, konfor ve şatafat görüntülendi. Esad'ın sarayında ardında bıraktığı bazı detaylar da dikkat çekti.
Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin, Şam'da Esad'ın devlet başkanlığı sarayına girdi. Esad ailesinin ardından bıraktığı o sarayın depolarında farklı ülke devlet adamlarının MR'larından sağlık raporlarına kadar birçok belgeyi görüntüledi.
Habertürk'ün haberine göre; bir dönemin sonu geldi, Beşar Esad'ın en son konakladığı sarayı görüntülendi. Beşar Esad'dan önce babası Hafız Esad o sarayı yaptırmış ve uzun yıllar kullanmıştı. 61 yıllık saltanatın sonunda o saltanat yıkılırken aslında geriye kalanlar dikkat çekti. Şatafatın ve konforun zirvesini yaşadıkları görüldü. 13 yıl boyunca Suriye halkı açlık, sefalet ve iç savaşla uğraşırken Beşar Esad ve ailesinin konfor içinde yaşadığı görüldü.
Sarayın selamlık bölümü dikkat çekti. Selamlık bölümündeki odalar tamamen dışarıdan gelen konuklar için misafirhane olarak kullandıkları bir nokta.
Saray misafirlerin konakladıkları alanlar, devlet işlerinin yapıldığı alanlar ve Esad ailesinin kaldığı alanlar olarak üçe bölünüyor.
Odalarda küçük ölçekli bir havuz dahi bulunuyor.