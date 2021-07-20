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Eşe, dosta, arkadaşa anlamlı bayram mesajları 2021! İşte en güzel ve farklı Kurban Bayramı mesajları

20.07.2021 06:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merakla beklenen Kurban Bayramı'nın birinci günü idrak etti. Bu özel günde ibadetler yerine getiriliyor, kurbanlar kesiliyor, birlik beraberlik artıyor. Yılın 2. dini bayramı olan Kurban Bayramı'nda sevdiklerinize, eşinize, dostunuza gönderebileceğiniz en güzel ve farklı, anlamlı Kurban Bayramı mesajlarını haberimizde derledik. İşte en güzel ve farklı, anlamlı Kurban Bayramı mesajları...

Kurban Bayramı'nın ilk gününde eşe, dosta, arkadaşa gönderilecek mesajlar araştırılmaya başlandı. eşe, dosta, arkadaşa Whatsapp, Facebook, Twitter gibi sosyal medya üzerinden gönderebileceğiniz en güzel, anlamlı ve farklı Kurban Bayramı mesajlarını araştırıp haberimizde derledik. İşte en güzel ve farklı, anlamlı Kurban Bayramı mesajları...

İşte en güzel Kurban Bayramı mesajları...

* Gönüller bir olsun bu mübarek ayda düşüncelerimiz hem fikir olsun Allah’ın yolunda, hayırlara vesile olsun bu mutlu gün tüm Müslümanlara Kurban Bayramı’nız mübarek olsun canım dostlarıma. * Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.
* Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, Kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, bayramınız kutlu olsun. * Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Kurban Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun!
* Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Kurban Bayramınız mübarek olsun! * Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun..
* Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Nice Kurban Bayramlarına... * Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Bayramınız Kutlu olsun…
* Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlı günlere haberci olmasını temenni ederim. * Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun.. İyi niyetle başladığımız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun… Kurban Bayramınız mübarek olsun. * Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Kurban Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun! * Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin…
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