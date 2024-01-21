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  4. Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında korkunç iddia: "Çocuklar senin olsun, 40 milyonu da al, barışalım"

Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında korkunç iddia: "Çocuklar senin olsun, 40 milyonu da al, barışalım"

21.01.2024 10:09 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da geçen temmuzda 2 gencin ölümüyle sonuçlanan tekel bayideki silahlı saldırının ardından akla durgunluk veren iddialar ortaya atıldı. Tutuklu sanıklardan Tarık Özer'in, saldırıda ölen Yunus Emre Erzen'in babasına "barışma" karşılığında 11 ve 13 yaşlarındaki 2 çocukla 40 milyon para teklif ettiği öne sürüldü. Baba Erzen, "Onların adetinde böyleymiş" diyerek kendisine geldiği iddia edilen teklifin detaylarını anlattı. Özer ailesi ise iddiaları reddetti.

Esenyurt'taki tekel bayi saldırısı Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüş, görüntüler günlerce konuşulmuştu. Tekel bayisine gelen 4 kişi, dükkanda bulunan 3 genç ile tartıştıktan sonra kurşun yağdırmış, Batuhan Bayındır (20) ile Yunus Emre Erzen (24) yaşamını yitirmişti. Yargı süreci devam ederken skandal iddialar gündeme geldi. Cumhuriyet'in aktardığı iddialar her iki tarafa da soruldu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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"BARIŞALIM, 40 MİLYON VE 2 ÇOCUK SENİN"

"BARIŞALIM, 40 MİLYON VE 2 ÇOCUK SENİN"

İddiaya göre Tarık Özer, Erzen’in babası Cantürk Erzen’e “barışmak için 40 milyon lira ve ailenin akrabalarından 13 yaşındaki bir erkek çocuğu ile 11 yaşındaki kız çocuğunu" teklif etti.

"BİR DE KIZ VERELİM, İSTER KIZIN İSTER GELİNİN YAP"

"BİR DE KIZ VERELİM, İSTER KIZIN İSTER GELİNİN YAP"

Cantürk Erzen, “Tarık Özer tarafından bana aracı yoluyla ‘Bir erkek ve bir de kız çocuğu verelim’ mesajı iletildi. Onların adetine göre erkek öldürüldüyse yerine o ailenin oğlu verilirmiş. 'Bir de kız verelim, istiyorsan gelinin, istiyorsan kızın yap, istiyorsan da bize geri gönder’ dediler” iddiasını aktardı.

"ÇOCUĞUMUN KANINI PARAYLA SATACAK KARAKTERİM OLAMAZ"

"ÇOCUĞUMUN KANINI PARAYLA SATACAK KARAKTERİM OLAMAZ"

Baba Erzen şöyle konuştu: “Benim örf âdetimde böyle bir şey yok. Böyle barışa ‘Evet’ diyecek karakterim de yok. Kabul etmedim, tehdit etmeye başladılar. Mecbur muyum barışmaya? Hiçbir zaman çocuğumun kanını parayla satacak karakterim olamaz.”

"ORTAÇAĞDAKİ KÖLE TİCARETİNİ YANSITIYOR"

"ORTAÇAĞDAKİ KÖLE TİCARETİNİ YANSITIYOR"

Avukat Şeker ise “Bu teklifin müvekkillere iletilmesi ortaçağ dönemindeki köle ticaretini yansıtmaktadır. Böylesi bir teklif karşısında hukukçu olarak kabul etmeyi tavsiye etmek dahi mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

İDDİALARI REDDETTİLER

İDDİALARI REDDETTİLER

Tarık Özer’in ailesi ise iddiaları reddetti. Özer ailesinden N.Ö., “Böyle bir şeyin aslı astarı yok. Hukukun parayla satın alınacağına inanılıyor mu Türkiye’de? İddiaları reddediyoruz. Yargıya inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı Tekel bayi
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