Eser Yenenler hasta mı? Eser'in hastalığı ne? Sağlık durumuna ilişkin eşinden flaş paylaşım!

Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler'in sağlık problemleri olduğunu Instagram üzerinden paylaştığı fotoğraf ile söyledi. Berfu Yenenler, Çeşme tatilinden İstanbul'a döndüklerini ve Eser'deki sağlık sorunları nedeniyle sıkıntılı günler yaşadıklarını ifade etti. İşte ayrıntılar...

ESER YENENLER'İN HASTALIĞI NE?

Eser Yenenler ile Berfu Yenenler çifti, ülkemizde orman yangınlarının meydana geldiği bölgelere destek olmak için harekete geçmişti.

Arkadaşlarından yardım toplayan Yenenler sosyal medya paylaşımlarına ara vermişti. 5 günün sonunda paylaşım yapan Berfu Yenenler, Instagram'dan neden uzak kaldığını söyledi.

Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler'in elinden tuttuğu fotoğrafı Instagram'da gönderi olarak paylaştı ve Yenenler'in sağlık sorunu olduğunu söyledi.

"ŞİMDİLİK HER ŞEY YOLUNDA GÖZÜKÜYOR" Eşi Eser Yenenler'in elini tuttuğu fotoğrafı paylaşan Berfu Yenenler "Bi süredir buralarda yoktum biliyorsunuz bir açıklamayı da size borçluyum. Eser'de ortaya çıkan bir sağlık sorunu sebebiyle bir miktar sıkıntılı günler geçirdik. Çesme'den döndük, şu an İstanbul'dayız. Bazı tetkikler ve tedaviler sonrası evimize dönebildik. Şimdilik her şey yolunda gözüküyor, eski hayatımıza yavaş yavaş dönüyoruz. Merak edip soran herkese çok teşekkür ederiz, hadi bol bol mutluluk paylaşmaya devam edelim hep birlikte" diye yazdı.