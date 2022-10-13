Eşinin rapçiden hamile kaldığı iddia edilmişti! Icardi gece yarısı canlı yayın açtı... "Benden olmayan çocukları..."

Galatasaray'ın yaz transfer döneminin kapanmasına saatler kala Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı ve takıma katıldığı günden bu yana eşi Wanda Nara ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkisi ile gündemden düşmeyen Arjantinli yıldız oyuncu Mauro Icardi, bu kez ayrılık haberleri ile gündemde.
Gerek Türkiye'de gerekse Arjantin basınında gündemden düşmeyen Wanda Nara için geçtiğimiz günlerde rap şarkıcısı L-Gante'den hamile kaldığı iddia edilirken, bu haber gündeme bomba gibi düşmüştü.
AYRILIK KARARINI BÖYLE DUYURMUŞTU!
Wanda Nara sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak ayrılık kararı aldıklarını duyurmuştu. Wanda Nara paylaşımında, "Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Ancak, maruz kaldığım şeyler ve medyanın spekülasyonları nedeniyle fazla detay vermek istemiyorum. Açıklığa kavuşturacak başka bir şeyim yok. Bu ayrılık hakkında daha ayrıntılı bir ipucu vermeyeceğim. Lütfen sadece benim için değil, çocuklarımız için de anlayabilmenizi rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
ICARDI'DEN YEŞİL IŞIK
Mauro Icardi kısa süre önce Instagram hesabından bir paylaşım yaptı ve Wanda Nara'yla barışma sinyali verdi. Arjantinli yıldız, Wanda Nara ile olan mesajlaşmalarını takipçileriyle paylaştı. Wanda Nara'nın kendisini telefondan aradığı bir görüntüyü paylaşan Mauro Icardi, "Açayım mı, açmayayım mı" şeklinde bir anketi takipçilerine yöneltti. Mauro Icardi son olarak Wanda Nara'ya yönelik "Seni seviyorum zehirli" paylaşımında bulundu.
NARA TAKİBİ BIRAKTI
Mauro Icardi'nin bu davranışına rağmen Wanda Nara ayrılık kararından dönmedi. İkili sosyal medya hesaplarından birbirini takip etmeyi bıraktı. Wanda Nara, Mauro Icardi'den önceki eşi Maxi Gomez'i yeniden takibe aldı ve Maxi Gomez'in hamile olan sevgilisi için bir tebrik mesajı yayımladı. Arjantin basını, Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın ayrılık kararının reklam amaçlı olduğunu ve Wanda Nara'nın markasının reklamını yapmak için böyle bir oyun oynadıklarını iddia etti.
Mauro Icardi'nin aynı zamanda menajerliğini üstlenen Wanda Nara'nın Mauro Icardi'nin haklarını da elinde bulundurduğu iddia edildi. Yıldız futbolcunun 2050'ye kadar tüm haklarının ve mal varlığının Wanda Nara'nın kontrolünde olduğu belirtildi.
MAURO ICARDİ, ARJANTİN'E GİTTİ
Wanda Nara'nın bu sözleri sonrası Mauro Icardi dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Milli arada Türkiye'den Milano'ya giden Arjantinli yıldız futbolcu daha sonra Wanda Nara'nın gönlünü almak için Arjantin'e uçtu. Arjantin'de Wanda Nara'yla buluşmak isteyen Mauro Icardi'nin malikaneye alınmadığı ve Wanda Nara'nın korumaları tarafından dışarı çıkarıldığı aktarıldı. Mauro Icardi bu haberlerin ardından bir paylaşım yaptı ve "Mutlu dönüyorum" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım çift arasındaki ayrılığın yeniden birleşme noktasına geldiği şeklinde yorumlandı.
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