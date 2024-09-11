Eski futbolcu David Beckham emekliye ayrıldı! Yeni mesleğini duyanlar şaştı kaldı

Futbolun efsanelerinden David Beckham eski Spice Girls üyesi Victoria Beckham'la 25 yıldır evli.

Çiftin bu evlilikten 25 yaşındaki Brooklyn, 22 yaşındaki Romeo, 19 yaşındaki Cruz ve 13 yaşındaki Harper olmak üzere dört çocuğu bulunuyor.

