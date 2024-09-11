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  4. Eski futbolcu David Beckham emekliye ayrıldı! Yeni mesleğini duyanlar şaştı kaldı

Eski futbolcu David Beckham emekliye ayrıldı! Yeni mesleğini duyanlar şaştı kaldı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
11.09.2024 16:31
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Futbolun efsane isimlerinden David Beckham emeklilik hayatına geçiş yaptı. Yeni yaşantısında çiftçiliğe başlayan Beckham bahçesinde yetiştirdiği meyve ve sebzeler ile tavukları çektiği bir video paylaştı. Ünlü ismin yeni mesleği sosyal medyada milyonlarca izlenme aldı.

Manchester United, Real Madrid, Milan ve Paris Saint-Germain gibi dev takımlarda forma giyen David Beckham emekliye ayrıldı. Çiftçilik hayatına geçiş yağan Beckham, bahçesini gezdirerek video çekti. Beckham'ın yeni yaşantısı sosyal medyada gündem oldu.

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Futbolun efsanelerinden David Beckham eski Spice Girls üyesi Victoria Beckham'la 25 yıldır evli.

Çiftin bu evlilikten 25 yaşındaki Brooklyn, 22 yaşındaki Romeo, 19 yaşındaki Cruz ve 13 yaşındaki Harper olmak üzere dört çocuğu bulunuyor.

Profosyonel futbolculuğa genç yaşta veda eden Beckham daha sonra ABD'de bir fotbol kulübü satın almıştı. 

Ünlü çiftin üç yetişkin oğulu kendi hayatını kurarken en küçük çocukları olan kızları Harper yanlarında kaldı.

Beckham’lar İngiltere'nin Cotswolds bölgesindeki saray yavrusuna benzeyen geniş kır evlerinde zaman geçiriyor. 

Emeklilik hayatını çiftlikte sürdüren Beckham, yeni yaşantısından sık sık paylaşımlar yapıyor. 

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David Beckham
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