Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'dan olay paylaşım: "Yılın en zeki kadını ödülüne adayım"

MasterChef Türkiye'nin önceki sezonlarında yarışan yarışmacılar arasında en çok akılda kalan isimlerden biri olan Güzide Mertcan mal varlığı ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle adından söz ettiriyordu. Bu tarz haberlerle gündem olan Güzide Mertcan, Twitter ve Instagram kullanıcıları tarafından eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

ESKİ MASTERCHEF YARIŞMACISI GÜZİDE MERTCAN LÜKS YAŞANTISIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

MasterChef'te yarıştığı dönemde ve sonrasında pahalı evleriyle gündem olan Güzide Mertcan program süresince ve sonrasında yaptığı yemeklerden çok lüks yaşantısı ve sürekli taşınması ile adından söz ettirmişti.

8.5 milyon TL'lik evi nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Güzide Mertcan gelen yorumlar karşısında sessiz kalıp daha küçük bir eve taşınmıştı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yemek masasının altına beyaz bir halı aldığını ifade eden Mertcan paylaşımına "Yılın en zeki kadını ödülüne adayım" notunu düşerek özeleştiride bulundu.