Esra Erol'u hiç böyle görmediniz! Herkesi kendine hayran bıraktı

Ailesiyle birlikte çıktığı tatilden mutlu pozlarını paylaşan Esra Erol’un, programdaki o sert halinden eser yok. Eşi ve çocuklarıyla tatile çıkan Esra Erol, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla takipçilerinin beğenisini topladı. ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol’da programının sezon finali vermesinin ardından, başarılı sunucu soluğu tatilde aldı.

Herkesi kendine hayran bıraktı

ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol’da programının sunucusu Esra Erol, programın sezon finali yapmasının ardından ailesiyle beraber tatile çıktı.

Birçok kişinin severek takip ettiği Esra Erol’un sosyal medya paylaşımları ise gündem oldu.

39 yaşındaki başarılı sunucunun tatil paylaşımları, sevenleri tarafından ilgiyle takip edildi.

Havuz başında verdiği pozlar ile gündeme gelen Esra Erol, takipçilerinden tam not aldı.