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  4. Esra Erol'u hiç böyle görmediniz! Herkesi kendine hayran bıraktı

Esra Erol'u hiç böyle görmediniz! Herkesi kendine hayran bıraktı

26.07.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında sunduğu program ile oldukça sevilen Esra Erol’u hiç böyle görmediniz! Esra Erol’da programının sezon finali yapmasının ardından tatile giden başarılı sunucu, giydiği mayo ile nefes kesti. Birbirinden güzel fotoğrafları ile sevenlerini kendine bir kez daha hayran bırakan Esra Erol, takipçilerinden tam not aldı.

Ailesiyle birlikte çıktığı tatilden mutlu pozlarını paylaşan Esra Erol’un, programdaki o sert halinden eser yok. Eşi ve çocuklarıyla tatile çıkan Esra Erol, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla takipçilerinin beğenisini topladı. ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol’da programının sezon finali vermesinin ardından, başarılı sunucu soluğu tatilde aldı.

Herkesi kendine hayran bıraktı

ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol’da programının sunucusu Esra Erol, programın sezon finali yapmasının ardından ailesiyle beraber tatile çıktı.
Birçok kişinin severek takip ettiği Esra Erol’un sosyal medya paylaşımları ise gündem oldu.
39 yaşındaki başarılı sunucunun tatil paylaşımları, sevenleri tarafından ilgiyle takip edildi.
Havuz başında verdiği pozlar ile gündeme gelen Esra Erol, takipçilerinden tam not aldı.

Mayolu fotoğrafı ilgi çekti!

Mayolu fotoğrafı ilgi çekti!
Düzgün fiziği ve başarısıyla birçok kişiyi kendisine hayran bırakan Esra Erol, mayolu pozuyla sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi.
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